Адвокат рассказал о необходимых документах опекунам для пересечения границы Украины

Проверка документов на границе. Иллюстративное фото: УНИАН

Согласно закону, опекуны имеют право на отсрочку от мобилизации. Также они имеют право пересекать границу государства, но возникает много нюансов с нужными документами, а также есть ситуации, когда опекунов не выпускают за пределы Украины.

О подробностях пересечения опекунами границы Украины информирует юрист адвокатского бюро "Приходько и партнеры" Алла Борисенко.

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Какие документы нужны опекуну для пересечения границы

Адвокат отмечает, что для пересечения границы опекунам нужны следующие документы:

Национальные и загранпаспорта граждан Украины (как опекуна, так и лица, над которым установлена опека);

Справка МСЭК об инвалидности гражданина над которым установлена опека (также может предоставляться пенсионное удостоверение личности);

Решение судебного органа власти о признании гражданина недееспособным и назначении опекуна (обычно устанавливается из-за наличия психических заболеваний у лица, исключающие возможность самостоятельно совершать действия, поступки и осознавать наступление их последствий);

Документы из которых могут установить факт родственных отношений опекуна и лица, над которым установлена опека.

Что делать, если опекуну отказали в пересечении границы

Юрист говорит, что при наличии всех перечисленных и правильно оформленных документах работники Госпогранслужбы не могут отказать лицу в выезде за пределы Украины.

В случаях, если опекуну все же было отказано в пересечении государственной границы, тогда необходимо получать такое решение работников Госпогранслужбы в письменном варианте. В нем должны быть обязательно указаны основания отказа.

Если опекуну было незаконно отказано в выезде, то такое решение следует обжаловать в окружной административный суд.

Напомним, ранее мы писали, как учителя должны оформлять отсрочку от мобилизации.

Также ранее юрист объяснял, что делать, если в "Резерве+" не обновились данные заключения ВЛК.