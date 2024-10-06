Адвокат рассказал о необходимых документах опекунам для пересечения границы Украины

Что делать, если опекуна не выпускают из страны — юрист ответил
Согласно закону, опекуны имеют право на отсрочку от мобилизации. Также они имеют право пересекать границу государства, но возникает много нюансов с нужными документами, а также есть ситуации, когда опекунов не выпускают за пределы Украины.
О подробностях пересечения опекунами границы Украины информирует юрист адвокатского бюро "Приходько и партнеры" Алла Борисенко.
Какие документы нужны опекуну для пересечения границы
Адвокат отмечает, что для пересечения границы опекунам нужны следующие документы:
- Национальные и загранпаспорта граждан Украины (как опекуна, так и лица, над которым установлена опека);
- Справка МСЭК об инвалидности гражданина над которым установлена опека (также может предоставляться пенсионное удостоверение личности);
- Решение судебного органа власти о признании гражданина недееспособным и назначении опекуна (обычно устанавливается из-за наличия психических заболеваний у лица, исключающие возможность самостоятельно совершать действия, поступки и осознавать наступление их последствий);
- Документы из которых могут установить факт родственных отношений опекуна и лица, над которым установлена опека.
Что делать, если опекуну отказали в пересечении границы
Юрист говорит, что при наличии всех перечисленных и правильно оформленных документах работники Госпогранслужбы не могут отказать лицу в выезде за пределы Украины.
В случаях, если опекуну все же было отказано в пересечении государственной границы, тогда необходимо получать такое решение работников Госпогранслужбы в письменном варианте. В нем должны быть обязательно указаны основания отказа.
Если опекуну было незаконно отказано в выезде, то такое решение следует обжаловать в окружной административный суд.
Напомним, ранее мы писали, как учителя должны оформлять отсрочку от мобилизации.
Также ранее юрист объяснял, что делать, если в "Резерве+" не обновились данные заключения ВЛК.
Читайте Новини.LIVE!