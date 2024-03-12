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Що буде, якщо не зʼявитись за повісткою, — пояснення юриста

12 березня 2024 11:17
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Що буде, якщо не зʼявитись за повісткою, — пояснення юриста
Військкомат в Україні. Фото: УНІАН
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

В Україні триває загальна мобілізація військовозобовʼязаних. Однак не всі одразу зʼявляються до військкомату після отримання повістки, а хтось не зʼявляється й після другої та третьої. 

Що буде за неявку за повісткою, пояснила Тетяна Козян, старший юрист ЮК "Приходько та партнери". 

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Відповідальність за неявку в військкомат за повісткою

Якщо чоловік отримує повістку на уточнення даних або проходження комісії, однак не зʼявляється, то у цьому випадку передбачена адміністративна відповідальність, тобто штраф. 

Максимальний штраф за це — 8 500 гривень. Він може бути призначений у разі повторного правопорушення.

"Зокрема це стосується і посадових осіб на підприємствах. Якщо представник ТЦК та СП прийде на підприємство з метою вручення повістки конкретному працівнику, і його не буде на робочому місці, то обов’язок її передати покладається на підприємство", — повідомила юристка. 

А ось якщо призовник вже пройшов військово-лікарняну комісію, був визнаний придатним та отримав мобілізаційне розпорядження, а після цього не зʼявився, тоді настає кримінальна відповідальність. Це загрожує терміном до 5 років у вʼязниці. 

"Якщо військовозобов’язаному двічі вручили повістку на уточнення даних, вона не явилась, і її двічі притягнули до адмінвідповідальності, то вже втретє можуть відкрити кримінальне провадження і притягнути до кримінальної відповідальності", — пояснила Тетяна Козян. 

Нагадаємо, у Києві судили охоронця будинку, який попереджав про візити ТЦК. Він отримав умовне покарання. 

Зазначимо також, що, якщо ТЦК вчиняє неправомірні дії, суд все одно може винести рішення не на користь постраждалого — юрист пояснив чому

штраф
військкомат
мобілізація
повістки
юрист

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