Что будет, если не явиться по повестке, — объяснение юриста

Военкомат в Украине. Фото: УНІАН

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных. Однако не все сразу являются в военкомат после получения повестки, а кто-то не появляется и после второй и третьей.

Что будет за неявку по повестке, объяснила Татьяна Козян, старший юрист ЮК "Приходько и партнеры".

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Ответственность за неявку в военкомат по повестке

Если мужчина получает повестку на уточнение данных или прохождение комиссии, однако не появляется, то в этом случае предусмотрена административная ответственность, то есть штраф.

Максимальный штраф за это — 8 500 гривен. Он может быть назначен при повторном правонарушении.

"В частности, это касается и должностных лиц на предприятиях. Если представитель ТЦК и СП придет на предприятие с целью вручения повестки конкретному работнику, и его не будет на рабочем месте, то обязанность ее передать возлагается на предприятие", — сообщила юрист.

А вот если призывник уже прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным и получил мобилизационное распоряжение, а после этого не явился, тогда наступает уголовная ответственность. Это грозит сроком до 5 лет в тюрьме.

"Если военнообязанному дважды вручили повестку на уточнение данных, она не явилась, и ее дважды привлекли к админ ответственности, то уже в третий раз могут открыть уголовное производство и привлечь к уголовной ответственности", — пояснила Татьяна Козян.

Напомним, в Киеве судили охранника дома, предупреждающего о визитах ТЦК. Он получил условное наказание.

Отметим также, что если ТЦК совершает неправомерные действия, суд все равно может вынести решение не в пользу пострадавшего — юрист объяснил почему.