Родичі зниклих безвісти зможуть отримати відстрочку від мобілізації

Ще одна категорія чоловіків отримала право на відстрочку
Верховна Рада України надала право на відстрочку від мобілізації цивільним, які пройшли російський полон. Цей законопроєкт також спрощує порядок надання відстрочки тим, чиї близькі родичі зникли безвісти.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram у середу, 20 листопада.
Відстрочка близьким родичам зниклих безвісти
Гончаренко пояснив, що відстрочка буде надаватися як родичам осіб, визнаних зниклими безвісти за особливих обставин, так і тим, хто отримав статус "безвісно відсутнього" через суд.
"Родичам не доведеться проходити складні судові процеси, достатньо буде документів із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, або рішення суду", — додав нардеп.
Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що близько 150 тисяч українців скористалися застосунком "Резерв+" для оформлення відстрочки від мобілізації.
Раніше ми пояснювали, що робити, якщо ТЦК відмовляють у наданні відстрочки, не розглянувши документи.
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