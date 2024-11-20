Родственники пропавших без вести смогут получить отсрочку от мобилизации

Мужчина в ТЦК. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Верховная Рада Украины предоставила право на отсрочку от мобилизации гражданским, прошедшим российский плен. Этот законопроект также упрощает порядок предоставления отсрочки тем, чьи близкие родственники пропали без вести.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram в среду, 20 ноября.

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Отсрочка близким родственникам пропавших без вести

Гончаренко пояснил, что отсрочка будет предоставляться как родственникам лиц, признанных пропавшими без вести при особых обстоятельствах, так и тем, кто получил статус "без вести пропавшего" через суд.

"Родственникам не придется проходить сложные судебные процессы, достаточно будет документов из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, или решения суда", — добавил нардеп.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Напомним, министр обороны Рустем Умеров сообщил, что около 150 тысяч украинцев воспользовались приложением "Резерв+" для оформления отсрочки от мобилизации.

Ранее мы объясняли, что делать, если ТЦК отказывают в предоставлении отсрочки, не рассмотрев документы.