Відстрочка від мобілізації — скільки українців оформили звільнення в Резерв+

Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що близько 150 тисяч українців самостійно оформили собі відстрочку від мобілізації за допомогою застосунку "Ререзв+". Ще понад 3,5 мільйона обновили там свої дані.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у понеділок, 18 листопада.

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Відстрочка від мобілізації в застосунку "Резерв+"

За даними Умєрова, вже близько 150 тисяч українців самостійно оформили собі відстрочку від служби через "Резерв+". Також ще понад 3,5 млн громадян вже оновили свої військово-облікові дані через застосунок.

Крім того, Умєров зазначив, що українці можуть самостійно обрати собі підрозділ для служби через портал army.gov.ua.

Нагадаємо, також Умєров назвав кількість військових, що користуються "Армія+". За його словами, він став важливим інструментом для цифрової трансформації Сил оборони.

Також міністр оборони анонсував розробку трьох цифрових платформ у 2025 році. Відомство планує масштабувати технології для зменшення бюрократії у ЗСУ.