Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Сенцов объяснил, что помогает подготовить эффективных солдат для поля боя arrow

Сенцов объяснил, что помогает подготовить эффективных солдат для поля боя

6 июля 2024 19:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эффективность бойца на фронте — Сенцов объяснил, что для этого нужно
Украинский режиссер, боец ВСУ Олег Сенцов. Фото: Facebook/Олег Сенцов
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинский режиссер и военный Олег Сенцов объяснил, что помогает подготовить эффективных солдат для боя. По его словам, для этого нужна мотивация.

Об этом Олег Сенцов сказал в интервью "Укринформу" в субботу, 6 июля.

Читайте также:

Как мотивация формирует эффективность на поле боя

"Рекрутинг должен быть прямой. То есть бригада дает свою рекламу, приглашает к себе людей на такие-то должности, человек проходит собеседование, с ним подписывается контракт, его забирают в свой учебный центр, маленький. Каждый сам себе тренирует бойцов, видит, с кем будет воевать, видит своего командира. Он уже в этой семье", — говорит Сенцов.

По его словам, эффективность и безопасность больших учебных центров не столь высоки, как именно маленьких. Он отметил, что человека нельзя заставить воевать, если он этого не хочет. Его нужно мотивировать, тогда такой боец будет эффективным на поле боя.

"Мотивация человека — это очень важно. На войне это очень важно. Толку от немотивированного бойца очень мало. Мотивированный боец стоит пятерых на всех звеньях, особенно в пехоте", — подчеркнул военный.

Сенцов к инструментам мотивации относит также введение прозрачных, четких "правил игры" для всех, чтобы люди видели, что идут воевать на два-три года, потому что воюют все.

Военный подчеркивает важность давать людям возможность выбора места службы, включая подразделения, поскольку это способствует максимальному использованию их потенциала.

Одной из причин, почему Сенцов присоединился к ВСУ, было желание отомстить, но в течение более двух лет на передовой он не убил ни одного россиянина в упор, специально.

Напомним, адвокат Екатерина Анищенко объяснила, какие изменения ожидаются в получении повесток с 16 июля. Она также сообщила, в каком случае могут принудительно доставить в территориальный центр комплектования.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ объяснили, следует ли приходить без повестки в территориальные центры комплектования.

война ВСУ украинцы Украина Олег Сенцов мотивация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование