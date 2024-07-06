Эффективность бойца на фронте — Сенцов объяснил, что для этого нужно

Украинский режиссер, боец ВСУ Олег Сенцов. Фото: Facebook/Олег Сенцов

Украинский режиссер и военный Олег Сенцов объяснил, что помогает подготовить эффективных солдат для боя. По его словам, для этого нужна мотивация.

Об этом Олег Сенцов сказал в интервью "Укринформу" в субботу, 6 июля.

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Как мотивация формирует эффективность на поле боя

"Рекрутинг должен быть прямой. То есть бригада дает свою рекламу, приглашает к себе людей на такие-то должности, человек проходит собеседование, с ним подписывается контракт, его забирают в свой учебный центр, маленький. Каждый сам себе тренирует бойцов, видит, с кем будет воевать, видит своего командира. Он уже в этой семье", — говорит Сенцов.

По его словам, эффективность и безопасность больших учебных центров не столь высоки, как именно маленьких. Он отметил, что человека нельзя заставить воевать, если он этого не хочет. Его нужно мотивировать, тогда такой боец будет эффективным на поле боя.

"Мотивация человека — это очень важно. На войне это очень важно. Толку от немотивированного бойца очень мало. Мотивированный боец стоит пятерых на всех звеньях, особенно в пехоте", — подчеркнул военный.

Сенцов к инструментам мотивации относит также введение прозрачных, четких "правил игры" для всех, чтобы люди видели, что идут воевать на два-три года, потому что воюют все.

Военный подчеркивает важность давать людям возможность выбора места службы, включая подразделения, поскольку это способствует максимальному использованию их потенциала.

Одной из причин, почему Сенцов присоединился к ВСУ, было желание отомстить, но в течение более двух лет на передовой он не убил ни одного россиянина в упор, специально.

Напомним, адвокат Екатерина Анищенко объяснила, какие изменения ожидаются в получении повесток с 16 июля. Она также сообщила, в каком случае могут принудительно доставить в территориальный центр комплектования.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ объяснили, следует ли приходить без повестки в территориальные центры комплектования.