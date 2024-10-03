Работа в подразделениях "Азов" — какие условия труда бригада предлагает операторам-сантехникам банно-прачечного комбината

Бойцы ВСУ и гигиена на фронте. Фото: АрмияInform

Бригада спецназначения "Азов" ищет в своих подразделениях людей, умеющих работать с сантехническим оборудованием. Речь идет об операторах-сантехниках банно-прачечного комбината.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Что нужно делать

Основные обязанности операторов-сантехников:

монтаж и ремонт: необходимо устанавливать, ремонтировать и обслуживать сантехническое оборудование, системы водоснабжения и отопления;

необходимо устанавливать, ремонтировать и обслуживать сантехническое оборудование, системы водоснабжения и отопления; профилактика: регулярная проверка сантехнических систем для предотвращения аварий и сбоев в работе;

регулярная проверка сантехнических систем для предотвращения аварий и сбоев в работе; аварийные работы: быстрое реагирование на поломки техники и аварийные ситуации, особенно в полевых условиях или во время боевых действий.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, знающих сантехнические системы водоснабжения, канализации и отопления, умеющих устанавливать, ремонтировать и обслуживать оборудование.

Условия работы и зарплата

Азовцы предлагают официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести уже проходящих службу военных. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы.

За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако, обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в армии есть вакансия для людей, которые разбираются в танковом вооружении и умеют стрелять из пушки — наводчики-операторы танка Т-64/Т-72/Т-80. Иметь боевой опыт не обязательно.

Также мы сообщали, что в полку "Азов" не хватает автоэлектриков. Занять эту должность могут люди с опытом работы по специальности, которые могут самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности, а также работать со специализированным оборудованием.