Работа в подразделениях "Азов" — какие условия труда бригада предлагает операторам-сантехникам банно-прачечного комбината

Сантехники тоже нужны на фронте — сколько им будут платить в "Азове"
Бригада спецназначения "Азов" ищет в своих подразделениях людей, умеющих работать с сантехническим оборудованием. Речь идет об операторах-сантехниках банно-прачечного комбината.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.
Что нужно делать
Основные обязанности операторов-сантехников:
- монтаж и ремонт: необходимо устанавливать, ремонтировать и обслуживать сантехническое оборудование, системы водоснабжения и отопления;
- профилактика: регулярная проверка сантехнических систем для предотвращения аварий и сбоев в работе;
- аварийные работы: быстрое реагирование на поломки техники и аварийные ситуации, особенно в полевых условиях или во время боевых действий.
Требования к кандидатам на должность
На работу приглашают людей, знающих сантехнические системы водоснабжения, канализации и отопления, умеющих устанавливать, ремонтировать и обслуживать оборудование.
Условия работы и зарплата
Азовцы предлагают официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести уже проходящих службу военных. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы.
За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако, обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.
Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, в армии есть вакансия для людей, которые разбираются в танковом вооружении и умеют стрелять из пушки — наводчики-операторы танка Т-64/Т-72/Т-80. Иметь боевой опыт не обязательно.
Также мы сообщали, что в полку "Азов" не хватает автоэлектриков. Занять эту должность могут люди с опытом работы по специальности, которые могут самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности, а также работать со специализированным оборудованием.
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