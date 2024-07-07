Как фиктивные супруги хотели пересечь украинскую границу

Проверка документов на границе Украины. Фото: ГПСУ

На пункте пропуска "Грушев" задержали фиктивных молодоженов, пытавшихся выехать в Польшу. Их разоблачили из-за того, что супруги по-разному отвечали на уточняющие вопросы пограничников и путались в ответах.

Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщается на официальной странице в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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42-летняя жительница Бережанского района Тернопольщины, которая имеет инвалидность, планировала вывезти 25-летнего мужчину в качестве сопровождающего, на котором женилась 18 июня этого года. После пересечения границы под видом необходимости лечения в Польше, женщина должна была получить вознаграждение в $2 тыс.

Проверка документов фиктивных супругов. Фото: ГНСУ

Но бойцы 7 пограничного Карпатского отряда быстро вывели псевдомолодоженов на чистую воду. Хотя по плану женщина и мужчина приехали в пропускной пункт ночью, рассчитывая на слабую бдительность персонала, им не удалось пройти проверку простыми вопросами — супруги начали путаться в ответах.

Сообщение погранслужбы о фиктивных молодоженах

Например, мужчина рассказал, что они с женщиной знакомы один год, а та в свою очередь утверждала, что знает парня всю свою жизнь.

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Конечно, в Польшу "молодожены" не попали. Сотрудники Львовского пограничного отряда вызвали правоохранителей и направили протокол об обнаружении признаков нарушения закона по статье 332 УКУ.

Свидетельство о браке псевдомолодят. Фото: ГНСУ

Это статья о "Незаконной переправке лиц через государственную границу Украины". По приговору суда по этой статье женщину может ждать от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителя Львова подозревают в содействии бегству за границу военнообязанному украинцу. Мужчина изготовил фиктивные документы, за что попросил $5000.

Также на украинско-словацкой границе задержан мужчина, который хотел выехать с поддельными документами.