У Львові викрили організатора злочинної схеми втечі за кордон за 5 000 дол.

Поліція затримує організатора схеми втечі військовозобов'язаних за кордон. Фото: Львівська обласна прокуратура

Мешканця Львова підозрюють у сприянні втечі за кордон військовозобов'язаному українцю. Чоловік виготовив фіктивні документи, за що попросив 5 000 американських доларів. Організатора спіймали на гарячому.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура в п'ятницю, 28 червня.

Читайте також:

Допомагав тікати за кордон на 5 тис. дол.

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 30-річному львів’янину. Йому інкримінують сприяння у незаконному переправленню особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", — зазначили правоохоронці.

Поліція затримує організатора схеми втечі військовозобов'язаних за кордон. Фото: Львівська обласна прокуратура

За даними розслідування, 30-річний чоловік допомагав незаконно виїхати за кордон із фіктивними документами військовозобов’язаному українцю, якого він знайшов у Telegram, завдяки власноруч створеному каналу. Свої послуги підозрюваний оцінив у 5 тисяч доларів.

Від втікача організатор попросив документи, які підтверджують його особу. Згодом він повідомив "клієнта", що пакет документів про виключення з військового обліку готовий, і залучив до справи "кур'єра", який мав передати документи й забрати кошти. Сам підозрюваний в цей час спостерігав з авто.

Поліція затримує організатора схеми втечі військовозобов'язаних за кордон. Фото: Львівська обласна прокуратура

"Після оплати "послуги" підозрюваного затримано правоохоронцями. За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави", — додали в прокуратурі.

Як не слід перетинати кордон

Нагадаємо, що правоохоронці нещодавно викрили ще одну злочинну схему переправлення через кордон чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Втікачі виїжджали з України як водії, які займаються міжнародними перевезеннями.

Також на українсько-словацькому кордоні затримали військовозобов’язаного, який хотів виїхати з підробленими документами. Йдеться про фальшиві тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК про непридатність до військової служби.

Додамо, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що прикордонники продовжують знаходити чоловіків поблизу річки Тиса, які намагалися втекти за кордон. Наразі вже понад 40 громадян загинули через спробу переплести водойму.