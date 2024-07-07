Як фіктивне подружжя хотіло перетнути український кордон

Перевірка документів на кордоні України. Фото: ДПСУ

На пункті пропуску "Грушів" затримали фіктивних молодят, що намагались виїхати до Польщі. Їх викрили через те, що подружжя по-різному відповідало на уточнювальні питання прикордонників і плуталась у відповідях.

Про це у неділю, 7 липня повідомляється на офіційній сторінці у Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

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42-річна мешканка Бережанського району Тернопільщини, що має інвалідність, планувала вивезти 25-річного чоловіка у якості супроводжувальної особи, з яким одружилась 18 червня цього року. Після перетину кордону під виглядом потреби у лікування у Польщі, жінка мала отримати винагороду у $2 тис.

Перевірка документів фіктивного подружжя. Фото: ДПСУ

Але бійці 7 прикордонного Карпатського загону швидко вивели псевдомолодят на чисту воду. Хоча за планом жінка та чоловік приїхали до пропускного пункту вночі, розраховуючи на слабку пильність персоналу, їм не вдалось пройти перевірку простими питаннями — подружжя почало плутатись у відповідях.

Повідомлення прикордонників про фіктивне подружжя

Наприклад, чоловік розповів, що вони з жінкою знайомі один рік, а та своєю чергою стверджувала, що знає хлопця все своє життя.

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Звичайно, до Польщі "молодята" не потрапили. Співробітники Львівського прикордонного загону викликали правоохоронців та направили протокол про виявлення ознак порушення закону за статтею 332 ККУ.

Свідоцтво про шлюб псевдомолодят. Фото: ДПСУ

Це стаття щодо "Незаконного переправлення осіб через державний кордон України". За вироком суду по цій статті жінку може чекати від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що мешканця Львова підозрюють у сприянні втечі за кордон військовозобов'язаному українцю. Чоловік виготовив фіктивні документи, за що попросив $5 000.

Також на українсько-словацькому кордоні затримали чоловіка, який хотів виїхати з підробленими документами.