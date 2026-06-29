ВСУ нанесли удар по трем мостам, складу и пунктам управления россиян

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Украинские военные нанесли удары по трем мостам, складу материально-технических средств и пунктам управления российских оккупантов. В настоящее время результаты ударов уточняются.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Новини.LIVE.

Удары ВСУ по противнику

"28 июня и в ночь на 29 июня в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных целей противника", — говорится в сообщении.

В частности, был поражен автомобильный мост в районе Новоазовска Донецкой области, а также два железнодорожных моста в Луганской области. Враг использует эти объекты для переброски личного состава, оружия и материально-технических средств.

Кроме того, украинские защитники поразилисклад материально-технических средств России в районе Новосвитловки Луганской области.

Также известно о поражении трех пунктов управления дронами РФ в районах Гуляйполя Запорожской области, Тьоткиного Курской области (Россия) и Бахмута в Донецкой области. Были нанесены удары и по пункту управления подразделения радиоэлектронной борьбы захватчиков в районе Великой Новоселки Донецкой области.

"Кроме того, по результатам дополнительного анализа данных подтверждено поражение двух объектов противника в районе населенного пункта Миняево Московской области РФ, обеспечивавших военную связь. На территории объектов 26 июня было уничтожено одно здание. Еще одно здание получило значительные повреждения с его частичным разрушением", — говорится в сообщении.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ГУР, военнослужащие спецподразделения ГУР «Артан» уничтожили российскую группу десантников-разведчиков без потерь со своей стороны. В конце мая 2026 года противник тайно проник в поселок Степногорск в Запорожской области с целью проведения пропагандистских съемок.

А командир взвода ударных БпЛА 433-го отдельного батальона беспилотных систем Денис с позывным "Ворон" сообщал, что украинские воинские подразделения начали активно применять дроны-такси на фронте. Сейчас это уже стало системным решением, которое используется для транспортировки и запуска более мелких беспилотников.