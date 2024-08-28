Военный высказался что думает о поджоге гражданскими машин для ВСУ

Сожженная машина, принадлежавшая военным. Фото иллюстративное: Волынские новости

Военнослужащий Виктор Загурский высказался о том, что он думает насчет массовых случаев поджогов машин, предназначенных для военных. Также он рассказал о своем пути на фронте.

Об этом Виктор Загурский рассказал в интервью для Суспільне.

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Как он вступил в ряды ВСУ и оказался в ТЦК

До войны военнослужащий занимался предпринимательской деятельностью. В настоящее время мужчина служит в Житомирском ТЦК и СП. Сначала, как только началась война, Виктор Загурский вступил в 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.

"Утром в восемь часов я уже был в военкомате. Там примерно за два часа оформили документы. Так судьба сложилась, что попал в 95-ю бригаду. Я еще приходил в 2015 году. Но мне сказали: "Идите, дедушка, домой. Как будем формировать партизанскую дивизию, то мы вас позовем". Я очень сильно тогда возмущался. Это тогда было, но теперь уже никто не выбирал, никто не спрашивал", — сказал Виктор Загурский.

Он рассказал, что участвовал в боях на Харьковщине, но уже в апреле 2022 года, после контузии, Виктора перевели в 199-й учебный центр. А в мае 2023 года — в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Что военный думает о поджоге машин, приобретенных на нужды ВСУ

Виктор Загурский высказался о фактах массовых поджогов авто, которые были приобретены для нужд ВСУ. Он убеждает, что люди, которые этими действиями "воюют" против ТЦК, на самом деле воюют против всех украинцев.

"Задача военкоматов — наладить мобилизацию, чтобы сделать ротацию. Потому что многие солдаты не выдерживают. Это у меня такая задача — не столько повестки вручать, а наладить связь с солдатами. Мы же вместе. Еще год назад, как началось, военные писали на машинах: "мы не ТЦК". Я им говорил, что война идет не против ТЦК. Война идет против ВСУ, против пикселя, против всех нас. Поэтому мы должны быть едины. Война — это всегда несправедливость. Одни теряют жизни, другие — руки. Но кто-то должен защищать. Мне вопрос задают: за кого мы воюем. Я всегда ответ даю на этот вопрос: "Мы воюем за тех людей, которые идут за гробами", — сказал Виктор Загурский.