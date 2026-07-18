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Главная Штаб Воздушные силы сообщили о комбинированной атаке РФ: сбито 69 дронов

Воздушные силы сообщили о комбинированной атаке РФ: сбито 69 дронов

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Дата публикации 18 июля 2026 10:53
Обстрелы Украины 18 июля — РФ атаковала дронами и ракетами
Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 18 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, применив баллистические, противокорабельные и управляемые авиационные ракеты, а также 90 ударных беспилотников различных типов. Основной целью массированного удара стала Одесская область.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Удар по Украине 18 июля

В Воздушных силах сообщили, что оккупанты выпустили две баллистические ракеты "Искандер-М", две противокорабельные ракеты "Оникс", три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также 90 ударных беспилотников различных типов. Среди них — дроны Shahed, в том числе реактивные, "Гербера", "Италмас", баражующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия".

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Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Воздушные цели запускались с территории России и временно оккупированных районов Украины, в частности из Брянской, Орловской, Ростовской областей, а также из временно оккупированного Крыма и Донецкой области.

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В Воздушных силах отметили, что главным направлением российского удара стала Одесская область.

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По состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 69 вражеских беспилотников различных типов. Вражеские цели сбивали на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание ракет и 19 ударных БпЛА в 19 точках, а также падение сбитых (обломков) в 5 точках", — говорится в сообщении.

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Как писали Новини.LIVE, в ночь на 17 июля Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Славнефть-Янос" в Ярославской области РФ. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, смазочные материалы и другие нефтепродукты, которые могут использоваться для нужд вражеской армии.

В то же время Владимир Зеленский сообщал, что нет ни одного НПЗ РФ, до которого не дотянулось бы украинское оружие. Наибольший резонанс вызвало поражение нефтеперерабатывающего завода в Омске, расположенного почти в 2,5 тысячи километров от Украины.

обстрелы ПВО Воздушные силы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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