Обстріли України 18 липня — РФ атакувала дронами і ракетами

Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 18 липня здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні, протикорабельні та керовані авіаційні ракети, а також 90 ударних безпілотників різних типів. Основною ціллю масованого удару стала Одеська область.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Удар по Україні 18 липня

У Повітряних силах розповіли, що окупанти випустили дві балістичні ракети "Іскандер-М", дві протикорабельні ракети "Онікс", три керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 90 ударних безпілотників різних типів. Серед них — дрони Shahed, у тому числі реактивні, "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори "Пародія".

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Повітряні цілі запускали з території Росії та тимчасово окупованих районів України, зокрема з Брянської, Орловської, Ростовської областей, а також із тимчасово окупованого Криму та Донеччини.

У Повітряних силах зазначили, що головним напрямком російського удару стала Одеська область.

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Станом на 09:00 сили протиповітряної оборони знищили або подавили одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 69 ворожих безпілотників різних типів. Ворожі цілі збивали на півночі, півдні та сході країни.

"Зафіксовано влучання ракет та 19 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 17 липня Сили оборони уразили НПЗ "Славнефть-Янос"у Ярославській області РФ. Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний керосин, мастила та інші нафтопродукти, які можуть використовуватися для потреб ворожої армії.

Водночас Володимир Зеленський повідомляв, що немає жодного НПЗ РФ, до якого б не дістала українська зброя. Найрезонанснішим стало ураження нафтопереробного заводу в Омську, розташованого майже за 2,5 тисячі кілометрів від України.