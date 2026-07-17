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Главная Штаб Генеральный штаб: Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Славнефть-Янос" в РФ и российским танкерам

Генеральный штаб: Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Славнефть-Янос" в РФ и российским танкерам

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 20:00
Генеральный штаб: Украина нанесла удар по НПЗ, кораблю и объектам РФ
Российский танкер, поражение Ту-95 и НПЗ РФ. Фото: Reuters, Владимир Зеленский/Facebook, росСМИ. Коллаж: Новини.LIVE

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и военно-экономических объектов России. Среди пораженных целей — нефтеперерабатывающий завод, нефтяные терминалы, военный корабль, суда и объекты логистики противника.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

Украинские военные поразили объекты нефтяной отрасли и военные цели РФ

В Генштабе отметили, что 16 июля и в ночь на 17 июля 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора.

По данным военных, были поражены два танкера, один из которых является газовозом, а также буксир в Черном и Азовском морях.

В Генштабе подчеркнули, что эти суда Россия использует для транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в обход международных санкций, а также для обеспечения потребностей своих вооруженных сил.

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Кроме того, украинские силы поразили сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк" в Керчи во временно оккупированном Крыму.

Также под удар попали нефтяной терминал "ТЭС-Терминал-1" и склад горюче-смазочных материалов в Керчи. Кроме того, был поражен нефтебаза "Шахтерск" в Донецкой области.

Удар по НПЗ в Ярославле

Отдельно Генштаб сообщил о поражении нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-Янос" в Ярославской области РФ.

На территории предприятия зафиксировали попадание с последующим возгоранием. В настоящее время степень повреждений и результаты поражения уточняются.

В Генштабе отметили, что "Славнефть-ЯНОС" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, смазочные материалы и другие нефтепродукты, которые могут использоваться для нужд российского военно-промышленного комплекса.

Пострадали логистические объекты российской армии

Также украинские военные нанесли удары по объектам, которые Россия использует для обеспечения своих войск.

В частности, был поражен железнодорожный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области и автомобильный мост в районе Козиного Курской области РФ.

Кроме того, Силы обороны нанесли удар по складу материально-технических средств противника вблизи Покровска и командно-наблюдательному пункту российских войск в районе Новотроицкого в Донецкой области.

В Генеральном штабе заявили, что Силы обороны Украины и в дальнейшем будут наносить удары по объектам, обеспечивающим вооруженную агрессию России.

Генштаб: Сили оборони уразили НПЗ "Славнефть-Янос" в РФ та російські танкери - фото 1
Пораженные цели. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что украинские беспилотники продолжают наносить удары по целям в глубине территории России. Недавно дроны атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод в Сибири, преодолев расстояние около 2400 километров — это на данный момент самый дальний известный удар украинских беспилотников с начала полномасштабной войны.

Новини.LIVE писали, что украинские военные наносят дальнобойные удары по российским предприятиям и объектам, работающим на нужды войны. По словам президента Владимира Зеленского, один из таких ударов пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в Башкортостане, расположенному примерно в 1300 километрах от линии фронта. Также украинские защитники поразили Афипский НПЗ, патрульный корабль и танкеры теневого флота РФ.

Генштаб ВСУ Силы обороны Украины удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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