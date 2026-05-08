Зеленский встретился с военными 20-го армейского корпуса

Зеленский встретился с военными 20-го армейского корпуса

Дата публикации 8 мая 2026 19:13
Встреча Зеленского с военными. Фото: ОП

Украинский лидер Владимир Зеленский посетил командный пункт 20-го армейского корпуса. Там он встретился с военными, которые выполняют задачи по освобождению временно оккупированной территории Днепропетровской области. Кроме того, глава государства отметил защитников государственными наградами, среди которых иностранные добровольцы.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в пятницу, 8 мая, передает Новини.LIVE.

Зеленский встретился с военными

Глава государства сообщил, что с воинами обсудили оперативную ситуацию в полосе обороны и пути усиления позиций. Речь идет о дополнительном финансировании для боевых батальонов, обеспечение, дроны различных типов.

Нагородження військових
Зеленский награждает военного. Фото: ОП

"В течение последних месяцев значительно возрастает эффективность наших мидлстрайков, поэтому важно, чтобы у наших военных было достаточно средств для ударов в оперативной глубине. Проработаем, как поддержать и это направление", — добавил Зеленский.

Володимир Зеленський
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украинский лидер поблагодарил защитников за силу, стойкость и защиту государства.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, сегодня он посетил пункт управления 67-й отдельной механизированной бригады и обсудил с военными потребности и оперативную ситуацию.

Кроме того, глава государства провел совещание в Днепропетровской области. Среди тем были защита критической инфраструктуры, работа систем РЭБ и состояние ПВО.

Владимир Зеленский ВСУ Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
