Зеленский встретился с военными 20-го армейского корпуса
Украинский лидер Владимир Зеленский посетил командный пункт 20-го армейского корпуса. Там он встретился с военными, которые выполняют задачи по освобождению временно оккупированной территории Днепропетровской области. Кроме того, глава государства отметил защитников государственными наградами, среди которых иностранные добровольцы.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в пятницу, 8 мая, передает Новини.LIVE.
Зеленский встретился с военными
Глава государства сообщил, что с воинами обсудили оперативную ситуацию в полосе обороны и пути усиления позиций. Речь идет о дополнительном финансировании для боевых батальонов, обеспечение, дроны различных типов.
"В течение последних месяцев значительно возрастает эффективность наших мидлстрайков, поэтому важно, чтобы у наших военных было достаточно средств для ударов в оперативной глубине. Проработаем, как поддержать и это направление", — добавил Зеленский.
Украинский лидер поблагодарил защитников за силу, стойкость и защиту государства.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, сегодня он посетил пункт управления 67-й отдельной механизированной бригады и обсудил с военными потребности и оперативную ситуацию.
Кроме того, глава государства провел совещание в Днепропетровской области. Среди тем были защита критической инфраструктуры, работа систем РЭБ и состояние ПВО.