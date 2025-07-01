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Главная Штаб В "Азове" требуются санитары-радиотелефонисты — условия работы

В "Азове" требуются санитары-радиотелефонисты — условия работы

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает санитарам-радиотелефонистам
Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: ИИ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в домедицинской помощи и радиообмене. Речь идет о санитарах-радиотелефонистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 24 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности санитара-радиотелефониста

Санитар-радиотелефонист должен оказывать домедицинскую помощь, обеспечивать радиосвязь, вести радиообмен, координировать эвакуацию, поддерживать связь с подразделениями, чтобы знать о ситуации, количестве раненых и их состоянии. Также среди обязанностей такого военного техническое обслуживание радиооборудования.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают физически выносливых, психологически устойчивых, дисциплинированных и ответственных людей в возрасте от 18 до 50 лет. От претендентов ожидают желания учиться и развиваться, готовности к работе в зоне активных боевых действий, умения пользоваться радиотехникой и средствами связи. Желательно иметь среднее или высшее медицинское образование. Прохождение курсов MARCH, Stop the bleed будет преимуществом.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает водителей-саперов. Среди обязанностей таких военных транспортировка саперного оборудования.

Также мы сообщали, что в бригаде нужны уборщики. Людям, которые будут поддерживать чистоту в помещениях, будут платить до 14 тысяч гривен ежемесячно.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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