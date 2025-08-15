Для знатоков искусственного интеллекта в Азове есть хорошая вакансия

Боец киберподразделения. Иллюстративное фото: DVIDShub

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют работать с ИТ. Речь идет о специалистах по искусственному интеллекту (AI специалистов).



Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Объявление о вакансии AI специалиста в "Азов". Фото: Скриншот

Какие обязанности

От кандидата ожидают умения разработки и внедрения AI-решений для автоматизации внутренних процессов (чат-боты, генерация текстов, AI-аналитика и т.д.).

Также в перечень обязанностей будет входить интеграция моделей искусственного интеллекта (OpenAI API, Claude, Deep Seek, Gemini и т.д.) в сайты, чат-боты, CRM и т.д.

Нужно будет создавать промпты и логику для LLM-систем (prompt engineering), а также заниматься разработкой low-code/no-code решений с использованием AI (Make, Zapier и т.д.).

Не обойдется без создания кастомных интерфейсов или ботов на базе LLM/ML моделей, а также надо будет участвовать в построении систем персонализированного опыта для пользователя (например, рекомендательный блок, персонализированные email/сообщения).

В обязанности будет входить сотрудничество с продакт-менеджерами, маркетингом и дизайнерами для создания функциональных AI-сервисов и поддержка безопасности данных, контроль за этичным использованием AI.

Требования к кандидату

опыт работы с AI-моделями или интеграцией через API (OpenAI, Claude, Gemini, Deep Seek и т.д.);

навыки программирования на Python, PHP или JavaScript (или опыт в no-code интеграциях);

знание основ NLP, LLM, ML, Prompt Engineering;

опыт создания чат-ботов или голосовых ботов;

умение создавать интеграции через Webhook/API/HTTP-запросы;

понимание ограничений, рисков и безопасности при работе с AI;

будет плюсом: опыт работы с векторными базами.

Что предлагает "Азов"

Бригада предлагает кандидату официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Также возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий за что будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют диагностировать и исправлять неисправности в автомобильных системах. Речь идет об автоэлектриках.

Также в бригаде нужны люди, которые разбираются в тестировании программного обеспечения. В войска приглашают QR-специалистов.