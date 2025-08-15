Для знатоков искусственного интеллекта в Азове есть хорошая вакансия

В "Азове" нужны AI-специалисты — есть вакансия для знатоков ИИ
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют работать с ИТ. Речь идет о специалистах по искусственному интеллекту (AI специалистов).
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.
Какие обязанности
От кандидата ожидают умения разработки и внедрения AI-решений для автоматизации внутренних процессов (чат-боты, генерация текстов, AI-аналитика и т.д.).
Также в перечень обязанностей будет входить интеграция моделей искусственного интеллекта (OpenAI API, Claude, Deep Seek, Gemini и т.д.) в сайты, чат-боты, CRM и т.д.
Нужно будет создавать промпты и логику для LLM-систем (prompt engineering), а также заниматься разработкой low-code/no-code решений с использованием AI (Make, Zapier и т.д.).
Не обойдется без создания кастомных интерфейсов или ботов на базе LLM/ML моделей, а также надо будет участвовать в построении систем персонализированного опыта для пользователя (например, рекомендательный блок, персонализированные email/сообщения).
В обязанности будет входить сотрудничество с продакт-менеджерами, маркетингом и дизайнерами для создания функциональных AI-сервисов и поддержка безопасности данных, контроль за этичным использованием AI.
Требования к кандидату
- опыт работы с AI-моделями или интеграцией через API (OpenAI, Claude, Gemini, Deep Seek и т.д.);
- навыки программирования на Python, PHP или JavaScript (или опыт в no-code интеграциях);
- знание основ NLP, LLM, ML, Prompt Engineering;
- опыт создания чат-ботов или голосовых ботов;
- умение создавать интеграции через Webhook/API/HTTP-запросы;
- понимание ограничений, рисков и безопасности при работе с AI;
- будет плюсом: опыт работы с векторными базами.
Что предлагает "Азов"
Бригада предлагает кандидату официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Также возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий за что будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Какие еще специалисты нужны в "Азов"
Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют диагностировать и исправлять неисправности в автомобильных системах. Речь идет об автоэлектриках.
Также в бригаде нужны люди, которые разбираются в тестировании программного обеспечения. В войска приглашают QR-специалистов.
Читайте Новини.LIVE!