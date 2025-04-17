В подразделения Азов приглашают водителей автобусов и предлагают хорошие условия работы

Водитель ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В подразделения "Азов" ищут людей, уверенно чувствующих себя за рулем автобуса. Но надо будет еще уметь отремонтировать "железного коня" во фронтовых условиях.

Подобная вакансия опубликована на портале Work.ua.

Реклама

Читайте также:

Вакансия водителя в "Азове". Фото: Скриншот

Что именно надо делать на должности, и какие требования от кандидата

Кроме управления различными автобусами и микроавтобусами от претендента на должность ждут навыков текущего ремонта техники.

Конечно, необходимым условием является наличие водительского удостоверения категории D\DE и опыт вождения от 1-го года. Опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях будет преимуществом.

Что предлагают по условиям труда

Человек, который успешно устроится по этой вакансии может рассчитывать на официальную мобилизацию до конца военного положения или устроиться на контракт.

Денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины. Также есть возможность перевода для действующих военнослужащих выполнения обязанностей в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в бригаде "Азов" есть вакансия схемотехника. Занять эту должность может человек, который разбирается в схемах БпЛА.

Также в бригаде не хватает водителей бензовозов. На работу приглашают людей, которые имеют водительское удостоверение категории C и E и не менее двух лет опыта работы.