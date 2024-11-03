Работа в Азов — какие условия предлагают боевым медикам взвода

Боевой медик. Иллюстративное фото: "Всеукраинский Собор"

Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу боевых медиков взвода. Кандидаты должны иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт. Уровень заработной платы возможен от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности боевых медиков взвода 12-й бригады специального назначения "Азов" будет входить:

предоставление неотложной медицинской помощи пострадавшим в условиях ведения боевых действий;

медицинское сопровождение штурмовых операций;

периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;

проведение учений по тактической медицине для личного состава;

организация рабочего пространства и процесса на точках сортировки раненых;

контроль оснащения медицинских рюкзаков, сумок бойца-спасателя и аптечек личного состава;

коммуникация с другими звеньями медицинской службы, при обнаружении пострадавших (боевых/не боевых), нуждающихся в консультации и амбулаторном лечении;

сбор и обработка санитарных данных

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

высокий уровень мотивации для выполнения основных обязанностей;

удовлетворительную физическую подготовку и физическое/психологическое состояние;

опыт работы с ранеными;

пройденные курсы уровня CLS (CMC, CPP, Medevac будут преимуществом);

готовность учиться и работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;

готовность участвовать в медицинском планировании и медицинской разведке

готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;

соблюдение принципов доказательной медицины;

стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира;

денежное довольствие от 25 до 120 тысяч гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;

постоянное профильное обучение в момент нахождения вне зоны боевых действий и в период пребывания на выполнении боевых задач.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полку "Азов" не хватает механиков-радиотелеграфистов . Такие специалисты должны посредством радиостанций, телефонов и других средств обеспечивать связь между подразделениями.

Также помимо этих вакансий бригада "Азов" приглашает в свои подразделения людей, умеющих обслуживать и ремонтировать средства РЭБ .