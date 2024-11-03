Работа в Азов — какие условия предлагают боевым медикам взвода

В "Азов" приглашают медиков — предлагают хорошую заработную плату
Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу боевых медиков взвода. Кандидаты должны иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт. Уровень заработной платы возможен от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности боевых медиков взвода 12-й бригады специального назначения "Азов" будет входить:
- предоставление неотложной медицинской помощи пострадавшим в условиях ведения боевых действий;
- медицинское сопровождение штурмовых операций;
- периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;
- проведение учений по тактической медицине для личного состава;
- организация рабочего пространства и процесса на точках сортировки раненых;
- контроль оснащения медицинских рюкзаков, сумок бойца-спасателя и аптечек личного состава;
- коммуникация с другими звеньями медицинской службы, при обнаружении пострадавших (боевых/не боевых), нуждающихся в консультации и амбулаторном лечении;
- сбор и обработка санитарных данных
Подойдет кандидат на должность, имеющий:
- высокий уровень мотивации для выполнения основных обязанностей;
- удовлетворительную физическую подготовку и физическое/психологическое состояние;
- опыт работы с ранеными;
- пройденные курсы уровня CLS (CMC, CPP, Medevac будут преимуществом);
- готовность учиться и работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
- готовность участвовать в медицинском планировании и медицинской разведке
- готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;
- соблюдение принципов доказательной медицины;
- стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира;
- денежное довольствие от 25 до 120 тысяч гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
- постоянное профильное обучение в момент нахождения вне зоны боевых действий и в период пребывания на выполнении боевых задач.
Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, что в полку "Азов" не хватает механиков-радиотелеграфистов . Такие специалисты должны посредством радиостанций, телефонов и других средств обеспечивать связь между подразделениями.
Также помимо этих вакансий бригада "Азов" приглашает в свои подразделения людей, умеющих обслуживать и ремонтировать средства РЭБ .
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