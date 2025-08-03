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Главная Штаб В "Азов" приглашают строителей — обещают хорошее обеспечение

В "Азов" приглашают строителей — обещают хорошее обеспечение

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 03:26
На фронт в Азов приглашают строителей за хорошее финансовое обеспечение
Строители на объекте. Иллюстративное фото: pexels.com

Бригада "Азов" ищет специалистов по строительству. На фронте нужны люди, умеющие строить инженерные сооружения.

Вакансия по поиску строителей размещена на сайте Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Обязанности строителя

В вакансии указано, что на работу могут претендовать люди в возрасте до 50 лет, которые умение работать физически. Претенденты должны не иметь привычек употреблять алкоголь или наркотики.

Что предлагают в "Азове"

Кандидаты, которые подойдут на эту вакансию, будут официально мобилизованы до конца военного положения или возможна служба по контракту. Другие военнослужащие ВСУ тоже имеют возможность перевода в "Азов".

Кроме стандартной ежемесячной оплаты согласно нормам ВСУ, работники, которые будут строить укрепления в зоне боевых действий, могут получать дополнительно денежную надбавку в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в "Азов"

Напомним, в войске нужны операторы радиолокационных станций. Занять эту должность могут люди, которые умеют управлять радиолокационным оборудованием и обслуживать его.

Также в "Азове" не хватает механиков-радиотелеграфистов. Такие специалисты должны с помощью радиостанций, телефонов и других средств обеспечивать связь между подразделениями.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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