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На фронте нужны знатоки радиоэлектроники — кого приглашают в полк "Азов"

3 августа 2024 03:26
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает инженерам радиоэлектроники
Инженер радиоэлектроники. Фото иллюстративное: istockphoto.com
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназначения "Азов" формирует радиотехническое подразделение и ищет в свои батальоны и другие подразделения людей с техническим образованием. В полку не хватает инженеров радиоэлектроники.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 31 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности инженера радиоэлектроники в полку "Азов"

Инженер радиоэлектроники должен выполнять работы по разработке и обеспечению подразделения техническими средствами, собирать электронные устройства, ремонтировать РА подразделения. Также среди его обязанностей 3D-печать компонентов и обслуживание принтера.

Требования к кандидату на должность

На работу примут людей, которые имеют техническое образование (желательно высшее), разбираются в электронике, системах управления и программировании, имеют навыки работы с измерительной техникой, умеют разрабатывать и собирать радиоэлектронные устройства средней сложности. Также желательно, чтобы кандидат на должность знал 3D-моделирование.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам достойную ежемесячную зарплату. В объявлении не указано, сколько будут платить, однако обычно зарплаты в полку не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно за месяц заработать до 125 тысяч гривен. Военнослужащим предлагают бесплатное обеспечение вещевым имуществом и питанием. Служить в Нацгвардии Украины можно по мобилизации или контракту. Всем военным предоставляется гарантированный отпуск (30+10 дней) с правом выезда за границу.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в ряды "Азова" приглашают внутренних аудиторов. Занять эту должность могут люди с высшим образованием в сфере аудита, экономики, бухгалтерского учета и опытом работы по этому направлению от одного года. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также в полку есть вакансия анестезиолога. Среди обязанностей такого специалиста предоставление неотложной медицинской помощи. За месяц работы можно заработать 25125 тысяч гривен.

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