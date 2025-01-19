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В "Азов" нужны люди, которые разбираются в БпЛА — какая зарплата

19 января 2025 03:26
Виктория Козырь - редактор
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает мастерам БпЛА
Боец ВСУ запускает дрон. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Виктория Козырь - редактор

В подразделения "Азов" требуются на работу люди, которые умеют ремонтировать беспилотники. Речь идет о мастерах БпЛА.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Скриншот вакансии с Work.ua
В "Азов" нужны люди, которые разбираются в БпЛА — какая зарплата - фото 2

Что входит в обязанности мастера БпЛА в "Азов"

Мастер БпЛА должен ремонтировать и обслуживать беспилотники, разрабатывать решения по совершенствованию беспилотных систем, анализировать и решать проблемы, возникающие в работе БпЛА. Также среди его обязанностей аппаратная и программная модернизация БпЛА.

Требования к кандидату на должность

Занять должность мастера БпЛА в "Азов" может человек, который имеет опыт по обслуживанию и ремонту электроники, понимает базовые принципы самотехники и готов проходить службу в зоне боевых действий.

Предпочтение отдадут кандидатам, которые:

  • умеют читать электрические схемы;
  • владеют английским на уровне необходимом для понимания технической документации;
  • имеют опыт управления БпЛА;
  • имеют базовый пехотный опыт;

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата будет составлять 25-125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будут начислять доплату — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют строить. В бригаде есть вакантные места для строителей-разнорабочих.

В бригаде есть вакантные места для строителей-разнорабочих.

Также "Азов" ищет фотографов. Чтобы занять эту должность, нужно уметь фотографировать и обрабатывать фотографии.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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