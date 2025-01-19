Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает мастерам БпЛА

В "Азов" нужны люди, которые разбираются в БпЛА — какая зарплата
В подразделения "Азов" требуются на работу люди, которые умеют ремонтировать беспилотники. Речь идет о мастерах БпЛА.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.
Что входит в обязанности мастера БпЛА в "Азов"
Мастер БпЛА должен ремонтировать и обслуживать беспилотники, разрабатывать решения по совершенствованию беспилотных систем, анализировать и решать проблемы, возникающие в работе БпЛА. Также среди его обязанностей аппаратная и программная модернизация БпЛА.
Требования к кандидату на должность
Занять должность мастера БпЛА в "Азов" может человек, который имеет опыт по обслуживанию и ремонту электроники, понимает базовые принципы самотехники и готов проходить службу в зоне боевых действий.
Предпочтение отдадут кандидатам, которые:
- умеют читать электрические схемы;
- владеют английским на уровне необходимом для понимания технической документации;
- имеют опыт управления БпЛА;
- имеют базовый пехотный опыт;
Условия работы
Азовцы предлагают кандидатам службу по мобилизации или по контракту в рядах Нацгвардии Украины. Ежемесячная зарплата будет составлять 25-125 тысяч гривен. В случае выполнения задач в зоне боевых действий за каждый день будут начислять доплату — 3 300 гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют строить. В бригаде есть вакантные места для строителей-разнорабочих.
В бригаде есть вакантные места для строителей-разнорабочих.
Также "Азов" ищет фотографов. Чтобы занять эту должность, нужно уметь фотографировать и обрабатывать фотографии.
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