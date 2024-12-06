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В "Азов" нужны боевые медики — какая зарплата и условия

6 декабря 2024 03:26
Виктория Козырь - редактор
Работа в Азов — какие условия предлагают боевым медикам взвода
Военный медик ВСУ. Иллюстративное фото: "Всеукраинский Собор"
Виктория Козырь - редактор

Бригада спецназа "Азов" приглашает на работу боевых медиков взвода. Кандидаты должны иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт. Уровень заработной платы возможен от 25 до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия в "Азов". Фото: Скриншот

 

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности боевых медиков взвода 12-й бригады специального назначения "Азов" будет входить:

  • предоставление неотложной медицинской помощи пострадавшим в условиях ведения боевых действий;
  • медицинское сопровождение штурмовых операций;
  • периодическое дежурство на пункте сортировки раненых;
  • проведение учений по тактической медицине для личного состава;
  • организация рабочего пространства и процесса на точках сортировки раненых;
  • контроль оснащения медицинских рюкзаков, сумок бойца-спасателя и аптечек личного состава;
  • коммуникация с другими звеньями медицинской службы, при обнаружении пострадавших (боевых/не боевых), нуждающихся в консультации и амбулаторном лечении;
  • сбор и обработка санитарных данных

Подойдет кандидат на должность, имеющий:

  • высокий уровень мотивации для выполнения основных обязанностей;
  • удовлетворительную физическую подготовку и физическое/психологическое состояние;
  • опыт работы с ранеными;
  • пройденные курсы уровня CLS (CMC, CPP, Medevac будут преимуществом);
  • готовность учиться и работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • готовность участвовать в медицинском планировании и медицинской разведке
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира;
  • денежное довольствие от 25 до 120 тысяч гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • постоянное профильное обучение в момент нахождения вне зоны боевых действий и в период пребывания на выполнении боевых задач.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полку "Азов" не хватает механиков-радиотелеграфистов . Такие специалисты должны посредством радиостанций, телефонов и других средств обеспечивать связь между подразделениями.

Также помимо этих вакансий бригада "Азов" приглашает в свои подразделения людей, умеющих обслуживать и ремонтировать средства РЭБ.

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