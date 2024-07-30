Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает анестезиологам

Анестезиолог. Фото иллюстративное: odrex.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения специалистов, умеющих оказывать неотложную медицинскую помощь и имеющих опыт работы по специальности. В армии не хватает анестезиологов.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 27 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности анестезиолога в полку "Азов"

Анестезиолог должен оказывать неотложную медицинскую помощь на стабилизационном пункте бригады, сопровождать находящихся в тяжелом состоянии пациентов в лечебные учреждения, организовывать работу resuscitation team в рамках стабилизационного пункта, собирать и обрабатывать санитарные данные. Среди периодических обязанностей ассистирование в проведении учений медиков подразделений и дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты.

Какие требования к кандидату на должность

На работу примут людей, имеющих высшее образование, опыт по специальности и с ургентными пациентами. Специалист должен быть готов к работе по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи, внесению активного вклада в развитие медицинской службы бригады, участию в медицинском планировании, регулярному обучению и повышению квалификации. От претендента на должность ожидают соблюдение принципов доказательной медицины и стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненым.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет не менее 25 тысяч гривен. Боевые обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день труда будет доплата — 3 300 гривен. Таким образом за месяц можно будет заработать до 125 тысяч гривен. Есть возможность перевода на эту должность действующих военнослужащих. В момент нахождения вне зоны боевых действий анестезиологи будут проходить профильное обучение.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в рядах "Азова" не хватает людей, умеющих разрабатывать и проверять проекты договоров. Речь идет о юрисконсультах. Занять должность могут специалисты с высшим юридическим образованием и опытом договорной работы.

Также в полку есть вакансия инженера технической охраны. На работу приглашают специалистов с высшим техническим образованием и опытом работы с монтажом, наладкой, проектированием современных систем.