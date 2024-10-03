Новая функция в Армии+ — что известно

Военный пользуется телефоном. Иллюстративное фото: Depositphotos

Теперь в приложении Армия+ военные могут самостоятельно корректировать данные о своей службе. После подачи заявки автоматически генерируется уникальный номер, позволяющий отслеживать состояние обновления информации.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в четверг, 3 октября.

Читайте также:

Новая функция в Армии+

С момента запуска Армия+ многие военные сталкивались с проблемой отсутствия их служебных данных в системе, что обычно вызвано задержками в процессе оцифровки данных ТЦК и СП об актуальном статусе военных. Раньше для решения этой проблемы необходимо было использовать другое приложение — Резерв+, через которое подавали запросы на обновление.

"Только за первые четыре недели релиза данные о своей службе актуализировали более 60 тысяч военных, в частности из-за Резерва+. Это было неудобно, требовало установить еще одно приложение и не давало военной обратной связи о своей заявке на обновление данных. Поэтому разработали функционал, позволяющий обновить информацию о своей службе через Армия+ в несколько кликов и получить номер заявки, чтобы дальше уточнить по ней статус", — подчеркнула заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Как обновить информацию в Армия+:

Загрузите или обновите приложение Армия+ и авторизуйтесь. Если информация о вашей службе не отображается, вы увидите сообщение "Мы не нашли данных о вашей военной службе". Нажмите кнопку "Я точно действующий военный". Заполните форму необходимыми данными и отправьте ее. Получите номер заявки для отслеживания статуса, и ждите уведомления о результате.

В Генштабе добавили, что за полтора месяца после запуска Армия+ зарегистрировалось более 270 тысяч военных, а также было подано около 7 тысяч электронных рапортов, имеющих такую же юридическую силу, как бумажные.

Напомним, в Украине в октябре запустится сервис рекрутинга в приложении "Резерв+". Таким образом, появятся актуальные вакансии в воинских частях, которые позволят пользователям приложения быстрее находить место своей будущей службы.

Ранее мы писали, что женщины могут присоединиться к войску исключительно добровольно, подписав контракт с ВСУ. Даже женщин-медиков не могут призвать в армию без их согласия.