Жорин ответил, как проявляют себя мобилизованные заключенные

Экс-командир "Азова" Максим Жорин. Фото: соцсети Жорина

В мае этого года в Украине началась мобилизация заключенных граждан по собственному желанию. По словам командиров, такие бойцы очень мотивированы.

Об этом рассказал экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в Telegram в пятницу, 13 сентября.

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"Можем говорить о том, как проявляют себя попавшие в нашу бригаду бывшие заключенные. По словам всех наших командиров, в подразделениях которых есть такие бойцы, это очень мотивированный и заряженный личный состав", — написал Жорин.

Он рассказал, что заключенные уже выполняют боевые задания в составе Третьей штурмовой и принимали участие в наступлении на Харьковщине. По словам военного, они преимущественно проявили себя достойно, а также готовы работать и учиться.

"Не могу ответить о ситуации в других подразделениях, однако по опыту — дать возможность заключенным защищать свою страну было достаточно удачным решением", — отметил Жорин.