Американские военные периода Вьетнамской войны. Фото иллюстративное: historynet.com

Во время Вьетнамской войны, продолжавшейся в период с 1959 по 1975 годы, в США восполняли дефицит призывников в действующих войсках выходцами из бедных слоев общества и рабочего класса. К таким действиям пришлось прибегнуть после того, как студентам колледжей, по инициативе президента США Линдона Джонсона и министра обороны Роберта Макнамары, разрешили получать отсрочку.

Об этом в понедельник, 9 сентября, рассказал военнослужащий ВСУ, командир подразделения ударных БпЛА Игорь Луценко.

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Скриншот сообщения Игоря Луценко

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В 1966 году нехватка кадров обострилась. Поэтому министр обороны Роберт Макнамара запустил "Проект 100 000" — так называемый закон о "социальной коррекции", в рамках которого в ряды армии в течение следующих пяти лет приобщили 345 тысяч человек с низким уровнем IQ и образования. В американском обществе таких новобранцев неформально окрестили "Дебилами Макнамары". Некоторым из них удалось добиться успеха на службе, однако было и большое количество случаев самовольного ухода из воинской части, неповиновения приказам, нападений на сослуживцев и других военных преступлений.

Временно решить проблему нехватки военных таким образом удалось, однако в дальнейшем из-за потерь после боев требования к призывному контингенту снова пришлось снизить. В результате к армии присоединились уголовники, наркоманы и психически больные. Профессиональные военнослужащие относились к таким кадрам с пренебрежением. В частности, комендант корпуса морской пехоты США Луис Уилсон называл их "подонками общества", а генерал Уильям Вестморленд — "неразумными, преступными и неподготовленными людьми".

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"Нам следует ввести качественные, а не только количественные показатели эффективности работы ТЦК. К примеру, если большой процент рекрутов определенного ТЦК идет в самовольное оставление воинской части или наоборот получает служебные награды, то соответственно и оценивать такую работу. Следовательно, дополнительный бонус получат те подразделения, у которых процент самовольного ухода из воинской части меньше — тогда ТЦК с большей охотой туда будут направлять рекрутов", — подытожил Игорь Луценко.