АТЕШ сообщил о топливном кризисе в армии РФ после атак на НПЗ

Российские солдаты. Фото: росСМИ

Российские войска на юге Украины столкнулись с серьезными проблемами с обеспечением горючего. Причиной стали удары Сил обороны по объектам топливной инфраструктуры в Крыму.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает Новини.LIVE.

Оккупанты остались без горючего на Херсонском направлении

Самая острая ситуация, по данным подполья, наблюдается на Херсонском направлении, где фиксируется дефицит ресурсов для техники.

Партизанское движение "АТЕШ" сообщает, что в подразделениях армии РФ в районе Голой Пристани в Херсонской области возникла острая нехватка горюче-смазочных материалов. Это стало прямым следствием серии ударов украинских военных по топливной инфраструктуре оккупированного Крыма.

В частности, одним из самых ощутимых ударов стало поражение нефтебазы в Феодосии, после которого обеспечение российской группировки на юге существенно осложнилось.

Читайте также:

"Техника стоит, никуда не двигаемся. Командиры приказали жестко экономить — на передвижение выдают минимум. Говорят, топливо будет, но когда именно — никто не знает", — рассказал военнослужащий группировки "Днепр", который вышел на связь с представителями движения.

По данным подполья, российские военные пытаются частично компенсировать дефицит небольшими поставками топлива, однако такие действия не решают проблему системно.

В "АТЕШ" отмечают, что удары по логистике противника дают результат, и уверяют, что продолжают передавать Силам обороны Украины информацию о маршрутах поставок и местах хранения горючего.

Сообщение "АТЕШ". Фото: скриншот из Telegram

Как сообщали Новини.LIVE, Силы обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам противника в Туапсе и Ярославле, что повлекло значительные повреждения инфраструктуры. В военном командовании отмечают, что подобные операции будут продолжаться и в дальнейшем с целью ослабления возможностей РФ вести войну.

На атаки впервые публично отреагировал российский диктатор Владимир Путин. Комментируя удары по НПЗ в Туапсе Краснодарского края, он заявил, что серьезных угроз нет, однако косвенно охарактеризовал эти действия как якобы "террористические методы" Украины.