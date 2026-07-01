Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб РФ модернизирует "Шахеды": у противника появился дрон с автонаведением

РФ модернизирует "Шахеды": у противника появился дрон с автонаведением

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 10:10
Герань Сикер — у россиян появился новый дрон с автонаведением
Российские оккупанты запускают дрон. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска в последнее время всё чаще используют ударные дроны типа "Герань Сикер". Они оснащены системой автоматического распознавания и наведения на цель.

Как сообщает Новмем.LIVE, об этом рассказал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Россия применяет дроны "Герань Сикер"

Бескрестнов рассказал, что "Сикер" является модификацией беспилотника типа "Шахед", предназначенной для поиска и поражения важных объектов. При этом такая система может устанавливаться на различные версии дронов семейства "Герань" — от второй до четвертой.

По словам эксперта, в последнее время особенно часто фиксируется применение реактивного дрона "Герань-4 Сикер". Беспилотник оснащен несколькими камерами, работающими в разных режимах, а также радио-MESH-модемом, что позволяет оператору управлять дроном.

"Главная особенность "Сикера" — это система автоматического распознавания цели, захвата цели и автонаведения на базе Raspberry Pi", — говорится в сообщении.

Читайте также:

"Флеш" пояснил, что после захвата цели оператором дрон может завершить атаку даже без дальнейшего управления. В качестве примера он привёл локомотив: если цель будет захвачена на расстоянии около одного километра, маломощные средства радиоэлектронной борьбы, установленные на нём, могут оказаться неэффективными, поскольку система машинного зрения самостоятельно доведёт беспилотник до объекта.

Как писали Новмем.LIVE, ранее "Флеш" раскрыл самые острые проблемы ВСУ. По его словам, одной из самых больших проблем является отсутствие массового технологического средства для противодействия КАБам.

Также мы сообщали, что 30 июня украинские военные поразили два моста оккупантов. Эти объекты враг использует для переброски личного состава, оружия, боеприпасов и материально-технических средств.

Минобороны дроны Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации