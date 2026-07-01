Герань Сикер — у россиян появился новый дрон с автонаведением

Российские оккупанты запускают дрон. Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска в последнее время всё чаще используют ударные дроны типа "Герань Сикер". Они оснащены системой автоматического распознавания и наведения на цель.

Как сообщает Новмем.LIVE, об этом рассказал советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Россия применяет дроны "Герань Сикер"

Бескрестнов рассказал, что "Сикер" является модификацией беспилотника типа "Шахед", предназначенной для поиска и поражения важных объектов. При этом такая система может устанавливаться на различные версии дронов семейства "Герань" — от второй до четвертой.

По словам эксперта, в последнее время особенно часто фиксируется применение реактивного дрона "Герань-4 Сикер". Беспилотник оснащен несколькими камерами, работающими в разных режимах, а также радио-MESH-модемом, что позволяет оператору управлять дроном.

"Главная особенность "Сикера" — это система автоматического распознавания цели, захвата цели и автонаведения на базе Raspberry Pi", — говорится в сообщении.

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"Флеш" пояснил, что после захвата цели оператором дрон может завершить атаку даже без дальнейшего управления. В качестве примера он привёл локомотив: если цель будет захвачена на расстоянии около одного километра, маломощные средства радиоэлектронной борьбы, установленные на нём, могут оказаться неэффективными, поскольку система машинного зрения самостоятельно доведёт беспилотник до объекта.

Как писали Новмем.LIVE, ранее "Флеш" раскрыл самые острые проблемы ВСУ. По его словам, одной из самых больших проблем является отсутствие массового технологического средства для противодействия КАБам.

Также мы сообщали, что 30 июня украинские военные поразили два моста оккупантов. Эти объекты враг использует для переброски личного состава, оружия, боеприпасов и материально-технических средств.