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В армии нужны разнорабочие — кого приглашают в полк "Азов"

9 октября 2024 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает строителям-разнорабочим
Работа в строительстве. Фото иллюстративное: mil.in.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, умеющих строить. Речь идет о строителях-разнорабочих.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 7 октября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности строителя в полку "Азов" и требования к кандидатам на должность

Строитель-разнорабочий должен обустраивать инженерные фортификационные сооружения.

На работу приглашают людей до 50 лет, которые умеют физически работать, не имеют алкогольной и наркотической зависимостей.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в армии нужны операторы радиолокационных станций. Занять эту должность могут люди, умеющие управлять радиолокационным оборудованием и обслуживать его.

Также в полку "Азов" не хватает механиков-радиотелеграфистов. Такие специалисты должны посредством радиостанций, телефонов и других средств обеспечивать связь между подразделениями.

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