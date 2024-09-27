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В армии нужны специалисты в подразделение ПВО — кого приглашают в полк "Азов"

27 сентября 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает связистам подразделения ПВО
Военнослужащий-связист. Фото иллюстративное: Командование войск связи и кибербезопасности ВСУ/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в подразделение ПВО людей, которые разбираются в радиосвязи. Речь идет о связистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 26 сентября.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности связиста в полку "Азов"

Связист подразделения ПВО должен знать технологии и системы радиосвязи, обеспечивать бесперебойную работу систем связи подразделения, а также обслуживать оборудование связи.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют профильное образование или спецподготовку, понимают основы электронных и радиоприборов, умеют монтировать и устранять причины неисправности радио-технического оборудования.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Сколько будут платить, в объявлении не указано, однако, обычно зарплаты в полку "Азов" составляют не менее 25 тысяч гривен, а в случае выполнения задач в зоне боевых действий можно заработать и до 125 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в армии нужны врачи неотложных состояний. Чтобы занять эту должность в полку "Азов", необходимо иметь высшее медицинское образование и опыт работы по специальности.

Также в "Азове" есть вакансия для людей, которые разбираются в радиолокационном оборудовании. В полку не хватает операторов радиолокационных станций.

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