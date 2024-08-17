Как выглядит настоящая повестка в ТЦК и СП — как выявить признаки подделки

Мужчине выписывают повестку на улице. Фото: Reuters

В январе 2023 года в Украине начали выдавать повестки нового образца. Отличие от старого документа состоит в том, что вместо военных комиссариатов у них указаны территориальные центры. Также перечислено большее количество документов, которые необходимо предоставить в центр комплектования для уточнения данных.

Какие признаки у подлинной, неподдельной повестки, пишет издание ТСН.

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Также в повестке нового образца четко указано, что военнообязанный несет ответственность, если не явится в ТЦК и СП без уважительной причины. Повестка представляет собой письменный документ, который выписывается на имя конкретного человека.

Форма повестки была утверждена постановлением Кабинета Министров 30 декабря 2022 года.

Образец подлинной повестки. Фото: ТСН

Какие данные должны быть указаны в повестке

Реквизиты повестки в ТЦК и СП и заполненные поля:

название "ПОВЕСТКА",

ФИО военнообязанного,

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного,

номер повестки,

номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного,

дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного,

наименование должности руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета,

подпись лица, выдавшего повестку,

дата выдачи повестки,

мокрая печать.

В одних повестках можно увидеть формулировку "предлагаю явиться", в других — "приказ, приказываю".

"Человек, которому вручают повестку, имеет право не расписываться за него, если в повестке указаны неправильные данные получателя, повестку вручает неуполномоченное лицо, нет печати или определенные данные вносили при вашем присутствии", — говорится в публикации.