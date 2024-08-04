Нужна ли ВВК претендентам на бронирование от мобилизации

Врач и военнообязанный. Фото: "Судебно-юридическая газета"

В Украине сотрудники критических предприятий и организаций, работа которых важна для фронта, подлежат бронированию. Но работодатель имеет право забронировать не более 50% военнообязанных сотрудников. Бронь предоставляется на полгода — дальше ее нужно продлевать. В процедуру входит и военно-врачебная комиссия.

Об этом сообщила адвокат Екатерина Анищенко в комментарии РБК-Украина.

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ВВК для получения бронирования — является ли обязательной

Для получения брони по новым мобилизационным правилам военно-врачебную комиссию нужно проходить всем. Особенно это касается тех, кто оформляет бронирование впервые.

"Прохождение ВВК — это обязательная процедура в любом случае. Для подачи на бронь также нужен военно-учетный документ, а его можно получить путем прохождения военно-врачебной комиссии. Без этого документа вы не можете подать лицо на бронирование. То есть, по сути, сейчас логика сводится к тому, чтобы появляться в ТЦК и обновлять свои военно-учетные документы. Так же проходить ВВК необходимо, если есть основания для отсрочки. Например, инвалидность у жены или опека над детьми", — пояснила адвокат.

После ВВК кандидат на бронирование может получить повестку



По словам Екатерины Анищенко, известно о случаях, когда люди проходили ВВК для получения бронирования, но при этом по правилам гражданину, который прошел ВВК, вручали повестку. Хотя человек даже не дошел до процедуры оформления бронирования — этот путь тоже считается законным.

"В целом, обжаловать это невозможно, потому что в теоретическом понимании, с учетом действующих ныне законов, в ТЦК пришло лицо военнообязанного возраста, прошло ВВК, и по заключению комиссии является здоровым и годным к службе. Если оснований для отсрочки нет, то такого человека могут мобилизовать. Получается своего рода замкнутый круг. И зависит многое от того, как себя будет вести сотрудник военкомата", — отметила Екатерина Анищенко.

По процедуре, ВВК нужна, чтобы в Вооруженных силах понимали, кого призывать на службу в зависимости от ситуации на фронте. Прямых запретов отказываться от прохождения ВВК в Украине нет, но в то же время обязанность проходить комиссию существует. Заключение военно-врачебной комиссии можно обжаловать — как через комиссии высшего порядка, так и через суд.