Приложение Армия+ — сколько военных уже зарегистрировались

Приложение "Армия+". Фото: Минобороны

В приложении "Армия+" зарегистрировались 300 000 военнослужащих. Это произошло менее чем за два месяца работы.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в пятницу, 4 октября.

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Более 1000 военных подразделений использовали сервис для организации работы с электронными рапортами. Активнее всего его внедряли Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"В сентябре в Армия+ ежедневно авторизовались около 5 000 военных и подавалось до 200 электронных рапортов. Это приложение создали военные для самих же военных. И поэтому лучшая для нас обратная связь - это когда приложение начинают все активнее использовать наши защитники и защитницы. И это часть цифровой трансформации нашего войска", — отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Напомним, в Минобороны заверили, что персональные данные военных не хранятся в приложении "Армия+", а подтягиваются из других реестров. При похищении устройства россиянами администраторы могут заблокировать аккаунт и удалить все данные в случае угрозы.

Также в Министерстве обороны создали видеоинструкцию, как авторизоваться в приложении.