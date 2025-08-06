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Сколько бойцов вернулись из СОЧ за восемь месяцев — данные ГБР

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 04:30
Сколько военных вернулись из СОЧ на службу с конца ноября 2024 года
Алексей Сухачев. Фото: Генеральная прокуратура Украины

В течение последних восьми месяцев в армию вернулись более 29 тысяч бойцов, самовольно оставивших службу. Речь идет о периоде с 29 ноября прошлого года, когда вступил в силу упрощенный механизм возвращения на службу тех, кто совершил СОЧ впервые.

Об этом в интервью агентству "Интерфекс-Украина" сообщил директор ГБР Алексей Сухачев.

Возвращение на службу после СОЧ

По словам Сухачева, упрощенный механизм возвращения из СОЧ позволяет бойцам продолжить службу и возобновить обеспечение, в том числе денежное, продовольственное и вещевое. Более быструю процедуру возвращения в воинскую часть после побега из нее без разрешения командования разработали ГБР, военная служба правопорядка ВСУ, Нацполиция и Офис Генпрокурора.

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Уголовной ответственности бойцы, совершившие СОЧ, могут избежать, если соответствующее решение примет суд.

Напомним, во время пребывания в СОЧ военный не может перевестись в другое подразделение. Перевод возможен только после того, как он вернется в армию.

Также мы сообщали, что бойцам, которые вернутся из СОЧ, восстановят начисление должностного оклада. Впоследствии такие военные даже снова будут получать премии.

ГБР армия война в Украине военнослужащие СОЧ военная служба
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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