Операция "Вивальди": Билецкий лично разрабатывал план — Свиридов

Свиридов: Билецкий лично разрабатывал операцию "Вивальди"
Операцию "Вивальди", которую украинские военные проводят на севере Донецкой области, готовили в течение нескольких месяцев. О ходе подготовки, организации работы ПВО и взаимодействии подразделений во время боевых действий рассказал начальник штаба 1030-го зенитно-ракетно-артиллерийского полка "Аквила" Евгений Свиридов с позывным "Злой".
Об этом Свиридов рассказал в эфире День.LIVE.
Операция "Вивальди": как готовили наступление
Свиридов отметил, что точную продолжительность подготовки операции пока не разглашают. В то же время, по его словам, планирование длилось месяцами, а непосредственно его разрабатывал командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий совместно с высшим штабом корпуса.
"Верили в её успех с самого начала, учитывая, насколько тщательно уделялось внимание мельчайшим деталям", — сказал военный.
ПВО во время операции: единое радиолокационное поле
По словам начальника штаба полка "Аквила", к организации противовоздушной обороны были привлечены 11-й командный пункт ПВО, управление ПВО 3-го армейского корпуса и штаб 1030-го зенитно-ракетно-артиллерийского полка.
Подразделения использовали различные источники данных о воздушной обстановке. В частности, радиолокационную и разведывательную информацию, а также визуальные, акустические и радиоэлектронные данные. На их основе военные сформировали единое радиолокационное поле.
Количество людей, принимавших участие в работе, Свиридов не назвал, сославшись на соображения безопасности.
Взаимодействие ПВО и пехоты
Отдельно военный рассказал о координации противовоздушной обороны со штурмовыми группами. Доклады пехоты о работе вражеских БПЛА, сбросах и ударах FPV-дронами позволяют быстрее реагировать на угрозы.
После таких сообщений к работе могут привлекаться расчёты средств, предназначенных для борьбы с разведывательными и ударными беспилотниками. Не менее важным, по словам Свиридова, является прикрытие логистических путей, по которым военные перемещаются и сосредотачиваются перед выходом на рубеж атаки.
"Взаимодействие происходит как по горизонтали, так и по вертикали на всех уровнях, и оно действительно, можно сказать, очень важно", — подчеркнул Свиридов.
Что известно об операции "Вивальди"
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские военные в середине сентября заявили о первых результатах операции "Вивальди" по освобождению территорий Донецкой области. Силы Третьего армейского корпуса зачистили от российских войск Новоселовку, Александровку, Ярову и окрестности Корового Яра, а также деоккупировали Среднее. По данным корпуса, российские войска потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих.
Позже Новини.LIVE сообщали, что Третий армейский корпус заявил об освобождении Шандрыголового и Дерилового, а также об установлении полного контроля над Дробишевым. За два сезона наступательной операции "Вивальди" украинские военные и приданные подразделения вернули под контроль 125 кв. км территории, из которых 50 кв. км были деоккупированы.