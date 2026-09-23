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Главная Штаб Свиридов: Билецкий лично разрабатывал операцию "Вивальди"

Свиридов: Билецкий лично разрабатывал операцию "Вивальди"

Ua ru
23 сентября 2026 16:40
Эксклюзив
Операция "Вивальди": Билецкий лично разрабатывал план — Свиридов
Андрей Билецкий. Фото: Третий армейский корпус/Facebook

Операцию "Вивальди", которую украинские военные проводят на севере Донецкой области, готовили в течение нескольких месяцев. О ходе подготовки, организации работы ПВО и взаимодействии подразделений во время боевых действий рассказал начальник штаба 1030-го зенитно-ракетно-артиллерийского полка "Аквила" Евгений Свиридов с позывным "Злой".

Об этом Свиридов рассказал в эфире День.LIVE.

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Операция "Вивальди": как готовили наступление

Свиридов отметил, что точную продолжительность подготовки операции пока не разглашают. В то же время, по его словам, планирование длилось месяцами, а непосредственно его разрабатывал командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий совместно с высшим штабом корпуса.

"Верили в её успех с самого начала, учитывая, насколько тщательно уделялось внимание мельчайшим деталям", — сказал военный.

ПВО во время операции: единое радиолокационное поле

По словам начальника штаба полка "Аквила", к организации противовоздушной обороны были привлечены 11-й командный пункт ПВО, управление ПВО 3-го армейского корпуса и штаб 1030-го зенитно-ракетно-артиллерийского полка.

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Подразделения использовали различные источники данных о воздушной обстановке. В частности, радиолокационную и разведывательную информацию, а также визуальные, акустические и радиоэлектронные данные. На их основе военные сформировали единое радиолокационное поле.

Количество людей, принимавших участие в работе, Свиридов не назвал, сославшись на соображения безопасности.

Взаимодействие ПВО и пехоты

Отдельно военный рассказал о координации противовоздушной обороны со штурмовыми группами. Доклады пехоты о работе вражеских БПЛА, сбросах и ударах FPV-дронами позволяют быстрее реагировать на угрозы.

После таких сообщений к работе могут привлекаться расчёты средств, предназначенных для борьбы с разведывательными и ударными беспилотниками. Не менее важным, по словам Свиридова, является прикрытие логистических путей, по которым военные перемещаются и сосредотачиваются перед выходом на рубеж атаки.

"Взаимодействие происходит как по горизонтали, так и по вертикали на всех уровнях, и оно действительно, можно сказать, очень важно", — подчеркнул Свиридов.

Что известно об операции "Вивальди"

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские военные в середине сентября заявили о первых результатах операции "Вивальди" по освобождению территорий Донецкой области. Силы Третьего армейского корпуса зачистили от российских войск Новоселовку, Александровку, Ярову и окрестности Корового Яра, а также деоккупировали Среднее. По данным корпуса, российские войска потеряли более 1,5 тысячи военнослужащих.

Позже Новини.LIVE сообщали, что Третий армейский корпус заявил об освобождении Шандрыголового и Дерилового, а также об установлении полного контроля над Дробишевым. За два сезона наступательной операции "Вивальди" украинские военные и приданные подразделения вернули под контроль 125 кв. км территории, из которых 50 кв. км были деоккупированы.

Донецкая область война в Украине Андрей Билецкий штурм Третий армейский корпус операция "Вивальди"
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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