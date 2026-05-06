Третий армейский корпус заменит часть пехоты роботами

Бойцы Третьего армейского корпуса снаряжают НРК. Фото: Третий армейский корпус

Пока украинское войско отмечает 6 мая профессиональный праздник пехотинцев, приуроченный к исторической победе под Желтыми Водами, армейское командование внедряет инновации, которые должны в корне изменить лицо современной войны и сохранить жизнь бойцов. В Третьем армейском корпусе объявили о запланированных масштабных изменениях.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на заявление Третьего армейского корпуса.

Третий армейский корпус поздравил пехотинцев с праздником и анонсировал изменения

Современные вызовы диктуют новые подходы к организации обороны, поэтому Третий армейский корпус готовится к серьезному обновлению тактики на передовой.

Командование подразделения объявило о намерении вывести с фронта треть личного состава пехотных частей, заменив их наземными роботизированными системами. Главная цель такого шага заключается в перекладывании наиболее рискованных задач на технику.

"Технологии все больше будут забирать на себя риск и рутину, чтобы уменьшить потери и облегчить работу пехоты. Но решающее слово в войне - за человеком. Только он возвращает на нашу землю порядок и украинский флаг. Спасибо за чин каждому пехотинцу, который ежедневно несет на себе основное бремя войны и прокладывает путь к победе", — отметили в Третьем армейском корпусе.

Как сообщал уже Новини.LIVE, к поздравлениям пехотинцев присоединился и глава государства Владимир Зеленский. Он показал работу бойцов на фронте и выразил благодарность каждому за службу, а также почтил память павших.

В то же время Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал технологические изменения на фронте. Он сказал, что нужно минимизировать потери среди пехотинцев на фронте объяснил, какое усиление нужно украинской армии уже сейчас.