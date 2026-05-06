Третий армейский корпус заменит часть пехоты роботами

Третий армейский корпус заменит часть пехоты роботами

Дата публикации 6 мая 2026 12:38
Третий армейский корпус заменит часть пехоты роботами
Бойцы Третьего армейского корпуса снаряжают НРК. Фото: Третий армейский корпус

Пока украинское войско отмечает 6 мая профессиональный праздник пехотинцев, приуроченный к исторической победе под Желтыми Водами, армейское командование внедряет инновации, которые должны в корне изменить лицо современной войны и сохранить жизнь бойцов. В Третьем армейском корпусе объявили о запланированных масштабных изменениях.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на заявление Третьего армейского корпуса.

Третий армейский корпус поздравил пехотинцев с праздником и анонсировал изменения

Современные вызовы диктуют новые подходы к организации обороны, поэтому Третий армейский корпус готовится к серьезному обновлению тактики на передовой.

Командование подразделения объявило о намерении вывести с фронта треть личного состава пехотных частей, заменив их наземными роботизированными системами. Главная цель такого шага заключается в перекладывании наиболее рискованных задач на технику.

"Технологии все больше будут забирать на себя риск и рутину, чтобы уменьшить потери и облегчить работу пехоты. Но решающее слово в войне - за человеком. Только он возвращает на нашу землю порядок и украинский флаг. Спасибо за чин каждому пехотинцу, который ежедневно несет на себе основное бремя войны и прокладывает путь к победе", — отметили в Третьем армейском корпусе.

Как сообщал уже Новини.LIVE, к поздравлениям пехотинцев присоединился и глава государства Владимир Зеленский. Он показал работу бойцов на фронте и выразил благодарность каждому за службу, а также почтил память павших.

В то же время Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал технологические изменения на фронте. Он сказал, что нужно минимизировать потери среди пехотинцев на фронте объяснил, какое усиление нужно украинской армии уже сейчас.

пехота НРК Третий армейский корпус
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
