Силы ПВО уничтожили 135 российских дронов: сбить ракеты не удалось

Боец сил ПВО Украины. Фото: 58-я ОМПБр им. И. Выговского

Александр Шорохов Редактор

В ночь на 8 августа Россия нанесла удар по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили и подавили 135 вражеских БПЛА. Основным направлением удара была Киевская область, однако под атакой также оказались Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Полтавская области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Командования Воздушных сил ВСУ.

Атака РФ на Украину 8 августа

В ночь на 8 августа (с 18:00 7 августа) российские войска нанесли удар с применением ударных БПЛА, а также ракет воздушного и наземного базирования различных типов.

Сообщение Воздушных сил. Фото: ВСУ/Facebook

Враг нанёс удары по северу, югу и востоку нашей страны.

Радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали, что Россия применила против Украины шесть баллистических ракет Искандер-М и зенитные управляемые ракеты С-400 из Брянской области.

Кроме того, российские войска применили185 ударных БПЛА типа Shahed (в том числе реактивных), Гербера, Италмас, баражирующие боеприпасы Бандероль и дроны-имитаторы типа Пародия.

Запуски осуществлялись с направлений Брянск, Курск, Орел — РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Этой ночью воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В частности, украинские защитники уничтожили 135 вражеских БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и дроны других типов.

В то же время, по предварительной информации по состоянию на 09:00,зафиксировано попадание ракет и 13 ударных БПЛА в 12 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 7 точках. Кроме того, несколько ракет не достигли целей, информация уточняется.

Как ранее писали Новини.LIVE, недавно бойцы «Азова» сорвали один из самых масштабных штурмов РФ. Оккупанты задействовали силы двух общевойсковых армий и танковой дивизии, но это им не помогло.

Также мы сообщали, что в ночь на 5 июля российские оккупанты также атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Силы ПВО сбили и подавили 163 цели.