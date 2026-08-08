Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Силы ПВО уничтожили 135 российских дронов: сбить ракеты не удалось

Силы ПВО уничтожили 135 российских дронов: сбить ракеты не удалось

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 10:11
Силы ПВО уничтожили 135 российских дронов: сбить ракеты не удалось
Боец сил ПВО Украины. Фото: 58-я ОМПБр им. И. Выговского

В ночь на 8 августа Россия нанесла удар по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили и подавили 135 вражеских БПЛА. Основным направлением удара была Киевская область, однако под атакой также оказались Днепропетровская, Сумская, Харьковская и Полтавская области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Командования Воздушных сил ВСУ.

Атака РФ на Украину 8 августа

В ночь на 8 августа (с 18:00 7 августа) российские войска нанесли удар с применением ударных БПЛА, а также ракет воздушного и наземного базирования различных типов.

Силы ПВО уничтожили 135 российских дронов: сбить ракеты не удалось - фото 1
Сообщение Воздушных сил. Фото: ВСУ/Facebook

Враг нанёс удары по северу, югу и востоку нашей страны.

Радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали, что Россия применила против Украины шесть баллистических ракет Искандер-М и зенитные управляемые ракеты С-400 из Брянской области.

Читайте также:

Кроме того, российские войска применили185 ударных БПЛА типа Shahed (в том числе реактивных), Гербера, Италмас, баражирующие боеприпасы Бандероль и дроны-имитаторы типа Пародия.

Запуски осуществлялись с направлений Брянск, Курск, Орел — РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Этой ночью воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В частности, украинские защитники уничтожили 135 вражеских БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и дроны других типов.

В то же время, по предварительной информации по состоянию на 09:00,зафиксировано попадание ракет и 13 ударных БПЛА в 12 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 7 точках. Кроме того, несколько ракет не достигли целей, информация уточняется.

Как ранее писали Новини.LIVE, недавно бойцы «Азова» сорвали один из самых масштабных штурмов РФ. Оккупанты задействовали силы двух общевойсковых армий и танковой дивизии, но это им не помогло.

Также мы сообщали, что в ночь на 5 июля российские оккупанты также атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Силы ПВО сбили и подавили 163 цели.

обстрелы война в Украине Воздушные силы
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации