Повестки по почте — что будет если не забрать заказное письмо

Повестка в почтовом ящике. Фото: Главком

В Украине повестки в ТЦК могут рассылать военнообязанным и резервистам заказными письмами. Выяснилось, что повестка считается врученной, даже если человек не заберет письмо из почтового ящика.

Об этом 19 августа сообщила ТСН.

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Правила вручения повестки по почте

Работники ТЦК на Волыни объяснили, что повестки будут отправлять по почте в адреса, которые указали ранее военнообязанные. Если такой адрес отсутствует, документ отправят по адресу их места жительства. Известно, что эта процедура применима и к бывшим студентам.

Военнослужащий Луцкого ОМТЦК и СП Вадим Зотов заявил, что пока студенты учились, у них было законное право на отсрочку, однако после отчисления такая возможность отсутствует.

Или законные повестки через почту

В ТЦК и СП объяснили, что повестки заказным письмом являются законной процедурой, хотя раньше ее не применяли массово из-за массового обновления данных военнообязанными.

Что будет, если не забрать повестку из почты

Даже если военнообязанный сознательно откажется забирать письмо, повестка все равно будет считаться врученной.

"Получение рекомендованного письма считается надлежащим уведомлением о вызове в ТЦК и СП даже, если лицо не получило его", — заявила пресс-офицер ТЦК и СП Ульяна Кравчук.

В случае, если человек не забирает на почтовом отделении заказное письмо на свое имя и фамилию, работник почты делает соответствующую пометку и указывает дату, что делает повестку врученной.

"Тогда эта повестка считается врученной, то есть с момента, когда он отказался", — говорит юрист Богдана Огородник.

Почтальон принес повестку — имеет ли он на это право

Кроме того, почтальоны также могут приносить на адрес военнообязанного повестку через рекомендованное письмо из ТЦК. И правило об игнорировании повестки письмом также распространяется на этот случай.

Что будет, если не прийти в ТЦК в срок

"День явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14-го дня со дня отправки повестки", — пояснила пресс-офицер ТЦК и СП Ульяна Кравчук.

В случае неявки в ТЦК в срок – лицо попадает в розыск и несет административную ответственность.