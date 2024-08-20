Повістки поштою — що буде якщо не забрати рекомендований лист

Повістка у поштовій скринці. Фото: Главком

В Україні повістки до ТЦК можуть розсилати військовозобов'язаним та резервістам рекомендованими листами. З'ясувалось, що повістка вважається врученою, навіть якщо людина не забере лист з поштової скриньки.

Про це 19 серпня повідомила ТСН.

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Правила вручення повістки поштою

Працівники ТЦК на Волині пояснили, що повістки надсилатимуть поштою на ті адреси, які вказали раніше військовозобов’язані. Якщо така адреса відсутня, то документ надішлють за адресою їхнього місця проживання. Відомо, що ця процедура буде застосована і до колишніх студентів.

Військовослужбовець Луцького ОМТЦК та СП Вадим Зотов заявив, що поки студенти навчалися, вони мали законне право на відстрочку, проте після відрахування така можливість відсутня.

Чи законні повістки через пошту

В ТЦК та СП пояснили, що повістки рекомендованим листом є законною процедурою, хоча раніше її не застосовували масово через масове оновлення даних військовозобов'язаними.

Що буде, якщо не забрати повістку з пошти

Навіть якщо військовозобов'язаний свідомо відмовиться забирати лист, повістка все одно вважатиметься врученою.

"Отримання рекомендованого листа вважається належним сповіщенням про виклик до ТЦК та СП навіть, якщо особа не отримала його", — заявила пресофіцерка ТЦК і СП Уляна Кравчук.

У випадку, коли людина не забирає на поштовому відділенні рекомендований лист на своє ім'я та прізвище, працівник пошти робить відповідну помітку і зазначає дату, що робить повістку врученою.

"Тоді ця повістка вважається такою, що вручена, тобто від моменту, коли він відмовився", – каже юристка Богдана Огородник.

Листоноша приніс повістку — чи має він на це право

Окрім того листоноші також можуть приносити на адресу військовозобов'язаного повістку через рекомендований лист з ТЦК. І правило про ігнорування повістки листом також розповсюджується на цей випадок.

Що буде якщо не прийти у ТЦК в строк

"День явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше за 14-й день від дня надсилання повістки", — пояснила пресофіцерка ТЦК і СП Уляна Кравчук.

У разі неявки до ТЦК у визначений строк – особа потрапляє у розшук та несе адміністративну відповідальність.