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Главная Штаб Россияне атаковали Украину: силы ПВО уничтожили 88 целей

Россияне атаковали Украину: силы ПВО уничтожили 88 целей

Ua ru
6 сентября 2026 11:10
Атака РФ 6 сентября: сколько целей сбила ПВО Украины
Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 6 сентября противник атаковал Украину 108 ударными беспилотниками различных типов. По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 82 вражеских БпЛА и шесть S8000 "Бандероль". Попадания средств воздушного нападения зафиксировали в 11 точках, еще в семи — падение сбитых целей и их обломков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

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Атака РФ на Украину 6 сентября: сколько целей сбила ПВО

По данным Воздушных сил ВСУ, атака началась в 18:00 5 сентября. Всего российские оккупанты применили против Украины 108 ударных БпЛА типа Shahed, в том числе реактивные, "Гербер", дроны-имитаторы типа "Пародия", а также S8000 "Бандероль".

Запуски осуществлялись из направлений Миллерово, Орел, Курск, ТОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 82 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов и шесть S8000 "Бандероль".

В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 11 точках. Еще в семи точках зафиксировали падение сбитых целей и их обломков.

На момент сообщения в Воздушных силах отметили, что атака продолжается, а в воздушном пространстве остаются вражеские БпЛА.

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Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 4 сентября украинские военные нанесли удары сразу по нескольким военным объектам российских оккупантов. Среди них — РЛС в Брянской области, комплекс РЭБ, ретранслятор MESH-сети и ремонтная база в Луганской области. В Генштабе отметили, что масштабы нанесенного ущерба в настоящее время уточняются, а удары по военным целям РФ продолжаются.

Новини.LIVE также сообщали, что в течение августа украинские военные обезвредили более 50 тысяч тактических беспилотников. Всего Силы обороны уничтожили более 4600 воздушных целей, среди которых ракеты различных типов, а также ударные и разведывательные БпЛА. За месяц авиация Воздушных сил выполнила более 1900 вылетов.

обстрелы ПВО война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ Силы обороны Украины
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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