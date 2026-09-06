Атака РФ 6 вересня: скільки цілей збила ППО України

Робота сил ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 6 вересня противник атакував Україну 108 ударними безпілотниками різних типів. Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила або подавила 82 ворожі БпЛА та шість S8000 "Бандероль". Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 11 локаціях, ще на семи — падіння збитих цілей та їхніх уламків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Атака РФ на Україну 6 вересня: скільки цілей збила ППО

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака розпочалася о 18:00 5 вересня. Загалом російські окупанти застосували проти України 108 ударних БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні, Гербера, дрони-імітатори типу "Пародія", а також S8000 "Бандероль".

Запуски здійснювалися з напрямків Міллерово, Орел, Курськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 82 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та шість S8000 "Бандероль".

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях. Ще на семи локаціях зафіксували падіння збитих цілей та їхніх уламків.

На момент повідомлення, у Повітряних силах зазначили, що атака триває, а в повітряному просторі залишаються ворожі БпЛА.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 4 вересня українські військові уразили одразу кілька військових об’єктів російських окупантів. Серед них — РЛС у Брянській області, комплекс РЕБ, ретранслятор MESH-мережі та ремонтна база на Луганщині. У Генштабі зазначили, що масштаби завданих збитків наразі уточнюються, а удари по військових цілях РФ тривають.

Новини.LIVE також писали, що понад 50 тисяч тактичних безпілотників українські військові знешкодили протягом серпня. Загалом Сили оборони знищили понад 4600 повітряних цілей, серед яких ракети різних типів та ударні й розвідувальні БпЛА. За місяць авіація Повітряних сил виконала понад 1900 літаковильотів.