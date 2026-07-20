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Главная Штаб РФ выпустила по Украине почти сотню дронов — где работала ПВО

РФ выпустила по Украине почти сотню дронов — где работала ПВО

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Дата публикации 20 июля 2026 09:37
Атака на Украину 20 июля — сколько дронов и ракет сбила ПВО
Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 20 июля российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку на Украину, применив ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты. Силам обороны удалось уничтожить большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Удар по Украине 20 июля

В Воздушных силах сообщили, что с 18:00 19 июля оккупанты выпустили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из временно оккупированного Крыма, а также 94 беспилотника различных типов. Среди них — ударные Shahed, реактивные дроны, БпЛА "Гербера", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия". Запуски осуществлялись с территории России и временно оккупированных районов Донецкой области и Крыма.

Обстріл України 20 липня
Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

"К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона обезвредила 81 вражеский беспилотник различных типов. Их уничтожили над северными, южными и восточными регионами страны.

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В то же время в Воздушных силах сообщили о попадании одной ракеты и девяти ударных беспилотников в девяти разных локациях. Еще одна российская ракета не достигла намеченной цели.

Как сообщали Новини.LIVE, военные "Скалы" провели зачистку в Константиновке в Донецкой области. Бойцы подняли в центре города украинский флаг.

Также мы писали, что командир "Волков Да Винчи" Сергей Филимонов сообщил о выговоре от Сирского. Никаких подробностей относительно оснований для такого решения военный не привел.

обстрелы ПВО дроны Воздушные силы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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