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Главная Штаб Военные "Скалы"провели зачистку в Константиновке и подняли флаг Украины

Военные "Скалы"провели зачистку в Константиновке и подняли флаг Украины

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 18:56
ВСУ очистили Константиновку и подняли флаг в центре города — видео
Военные полка "Скала" в Константиновке. Фото: кадр из видео

Украинские военнослужащие полка "Скала" провели зачистку в Константиновке Донецкой области. Они подняли в центре города украинский флаг.

Об этом сообщила пресс-служба 425-го отдельного штурмового полка "Скала", передает Новини.LIVE.

Константиновка под контролем ВСУ

Военные опубликовали видео, в котором показали, как проводят зачистку в Константиновке.

Костянтинівка
Зачистка в Константиновке. Фото: кадр из видео

Впоследствии защитники подняли украинский флаг в центре города.

ЗСУ в Костянтинівці
Воин с флагом Украины в Константиновке. Фото: кадр из видео

Украинские военные продолжают выполнять боевые задачи на этом направлении.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на 19-й армейский корпус, украинские воины продолжают удерживать Константиновку. Российские пропагандисты пытаются распространять сообщения о захвате города.

Ранее аналитики ISW отмечали, что диктатор России Владимир Путин и высшее командование российской армии значительно преувеличили "правду" в своих отчетах относительно Константиновки. Громкие заявления Москвы не соответствуют реальному положению дел на фронте.

ВСУ Константиновка Полк Скала
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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