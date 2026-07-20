Атака по Україні 20 липня — скільки дронів і ракет збила ППО

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 20 липня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети. Силам оборони вдалося знешкодити більшість ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Удар по Україні 20 липня

У Повітряних силах розповіли, що з 18:00 19 липня окупанти випустили дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із тимчасово окупованого Криму, а також 94 безпілотники різних типів. Серед них — ударні Shahed, реактивні дрони, БпЛА "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори "Пародія". Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих районів Донецької області й Криму.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, сили безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Станом на 08:00 українська протиповітряна оборона знешкодила 81 ворожий безпілотник різних типів. Їх знищили над північними, південними та східними регіонами країни.

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