Российские пропагандисты распространили очередной фейк о мобилизации в Украине

Украинские женщины в военной форме. Фото: УНИАН / Николай Лазаренко

Россия придумала фейк о том, что в Украине хотят мобилизовать три миллиона бездетных женщин в случае, если война с Россией затянется или количество личного состава Вооруженных сил Российской Федерации увеличится. Таким образом, враг хочет распространить панику и сорвать мобилизацию в Украине.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram в субботу, 16 марта.

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Фейк о мобилизации бездетных женщин. Фото: t.me/spravdi

Фейк о мобилизации бездетных женщин

Статья, цитируемая российской пропагандой, является аналитическим материалом, где рассматривается уровень мобилизационного потенциала Украины. SPRAVDI отмечает, что украинские женщины могут вступать в ряды ВСУ только добровольно.

"Обязанность служить имеют только женщины, имеющие медицинскую профессию. В новом законопроекте о мобилизации, над которым работает Верховная Рада, также не содержится положений о массовой мобилизации женщин", — пояснили в SPRAVDI.

В свою очередь издание Texty, опубликовавшее эту статью, является независимым медиа и не имеет связи с правительством Украины. Материал не отражает позиции военного или политического руководства Украины.

Российская пропаганда использует подобные методы, чтобы распространять панические настроения среди украинцев и помешать мобилизации в стране.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала SPRAVDI

Мнения о мобилизации женщин в Украине

Напомним, что военнообязанные мужчины могут быть принудительно мобилизованы в ряды ВСУ, при отсутствии отсрочки и наличии вывода ВВК о пригодности. В то же время женщины могут попасть в армию исключительно при добровольном согласии. Боевой медик и морская пехотинка Ярина Черногуз уверена, что украинские женщины должны подлежать призыву на военную службу наравне с мужчинами.

Также мы писали, что народный депутат от фракции "Умная Политика" Роман Бабий заявил, что мобилизация женщин в армию должна быть добровольной. Он считает, что исключением могут быть те, кто имеет соответствующую военную специальность.