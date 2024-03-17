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Російські пропагандисти поширили черговий фейк про мобілізацію в Україні

17 березня 2024 02:19
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Інна Буряк
редактор
Російські пропагандисти поширили черговий фейк про мобілізацію в Україні
Українські жінки в військовій формі. Фото: УНІАН / Микола Лазаренко
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Росія вигадала фейк про те, що в Україні нібито хочуть мобілізувати три мільйони бездітних жінок у випадку, якщо війна з Росією затягнеться або кількість особового складу Збройних сил Російської Федерації збільшиться. Таким чином ворог хоче поширити паніку та зірвати мобілізацію в Україні.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram у суботу, 16 березня.

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Фейк про мобілізацію бездітних жінок
Фейк про мобілізацію бездітних жінок. Фото: t.me/spravdi

Фейк про мобілізацію бездітних жінок

Стаття, яку цитує російська пропаганда, є аналітичним матеріалом, де розглядається рівень мобілізаційного потенціалу України. SPRAVDI наголошує, що українські жінки можуть вступати до лав ЗСУ лише добровільно.

"Обов'язок служити мають лише жінки, що мають медичний фах. У новому законопроєкті про мобілізацію, над яким працює Верховна Рада, також не міститься положень про масову мобілізацію жінок", — пояснили в SPRAVDI.

Своєю чергою видання Texty, яке опублікувало цю статтю, є незалежним медіа і не має зв'язку з урядом України. Матеріал не відображає позицію військового або політичного керівництва України.

Російська пропаганда використовує подібні методи, щоб розповсюджувати панічні настрої серед українців та завадити мобілізації в країні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу SPRAVDI
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу SPRAVDI

Думки про мобілізацію жінок в Україні

Нагадаємо, що військовозобов'язані чоловіки можуть бути примусово мобілізовані до лав ЗСУ, за умови відсутності відстрочки та наявності висновку ВЛК про придатність. Водночас жінки наразі можуть потрапити до армії виключно за добровільної згоди. Бойовий медик та морська піхотинка Ярина Чорногуз упевнена, що українські жінки повинні підлягати призову на військову службу на рівні з чоловіками.

Також ми писали, що народний депутат від фракції "Розумна Політика" Роман Бабій заявив, що мобілізація жінок до війська повинна бути добровільною. Він вважає, що виключенням можуть бути ті, хто має відповідний військовий фах. 

дезінформація
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мобілізація
війна в Україні
війна
Росія

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